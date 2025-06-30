نوال الزغبي تطلق “أجي بالدلع”.. جرأة وإيقاع ورسالة أنثوية آسرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ترقّب كبير من جمهورها في الوطن العربي، أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “أجي بالدلع”، وهي ثالث أغنية من ألبومها المنتظر “يا مشاعر”، لتُضيف من خلالها محطة جديدة إلى مسيرتها الفنية الغنية وتُشعل بها أجواء الصيف.

الأغنية جاءت بإيقاع راقص سريع يُجسّد روح الحيوية والمرح، تحمل في كلماتها طابعًا أنثويًا جريئًا، حيث تتمحور حول شخصية قوية واثقة لا تخجل من التعبير عن مشاعرها بـ”الدلع” الذي يعبّر عن التفرّد لا الضعف، وعن السيطرة لا التنازل. هذا التوازن بين الجاذبية والقوة، جعل من الأغنية مادة مثالية للتداول على منصات التواصل الاجتماعي، فانتشرت مقاطعها بسرعة، وبدأ الجمهور بتداول كلماتها والتفاعل مع فكرتها.

“أجي بالدلع” من الأغنيات التي تحمل بصمة نوال الزغبي في تقديم كل ما هو عصري، دون أن تتخلّى عن هويتها الفنية الأصيلة. وقد عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم الكبير بالأغنية، معتبرين إياها “ضربة الموسم”، خصوصًا أنها جمعت بين الأداء اللافت، والتوزيع العصري، والكلمات المليئة بالشخصية والحضور.

إطلاق الأغنية ترافق مع حملة تشويقية ذكية على السوشيل ميديا، تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، ما يعكس علاقة نوال القوية بجمهورها، وقدرتها على مواكبة النبض الرقمي والفني معًا.

وقد حملت الأغنية توقيع الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال الحمداوي، في تعاون هو الأول بينهم داخل ألبوم “يا مشاعر”، ولاقى ترحيبًا فنيًا كبيرًا فور صدور الأغنية.

ويأتي طرح الأغنية الثالثة بعد النجاح الكبير الذي حصدته أول أغنيتين من الألبوم، وهما “يا مشاعر” و”ماضي وفات”، واللتين حققتا انتشارًا لافتًا على الساحة الفنية العربية والدولية.

فقد تخطّت أغنية “يا مشاعر” حاجز 4.2 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” في غضون أيام قليلة، ودخلت ضمن قوائم الترند في دول أوروبية مثل ألمانيا، السويد، فرنسا، وكندا، ما يؤكد على مكانة نوال الزغبي القوية بين جمهورها داخل العالم العربي وفي بلاد الاغتراب.

أما الأغنية الثانية “ماضي وفات”، فاستطاعت أن تحقق أكثر من 1.8 مليون مشاهدة على “يوتيوب” خلال وقت قياسي، وحققت صدىً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت استكمالًا ناجحًا لمسار الألبوم الذي يعبّر عن نضوج نوال الفني والوجداني.

وكانت نوال الزغبي قد أكدت في تصريحات سابقة أن ألبوم “يا مشاعر” يعكس مشاعرها العميقة في هذه المرحلة من حياتها، مشيرةً إلى أنه أكثر عمل يشبهها من حيث التعبير الفني والصدق الإنساني، واصفةً إياه بأنه محطة استثنائية في مسيرتها الغنائية.

وبهذا العمل، تُثبت نوال الزغبي مرّة جديدة أنها ليست فقط من النجمات الثابتات في قمة الساحة الغنائية، بل أنها تعرف تمامًا كيف تُجدد أدواتها، وتقدّم أغنيات تلامس العصر دون أن تتخلّى عن كيانها الفني الذي ميّزها على مدى أكثر من عقدين.

أغنية “أجي بالدلع” تُعتبر بداية قوية للمرحلة الصيفية من ألبوم “يا مشاعر”، والتي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، في ظل الزخم الإيجابي الذي ترافق مع الأعمال السابقة، واحتلال نوال المستمر للمشهد الغنائي بكل نضج وثقة وحضور.