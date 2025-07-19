التفاصيل الكاملة للفيلم السعودي سوار قبل طرحه في دور العرض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 يوليو 2025 11:57 مساءً - تستقبل دور السينما السعودية، اعتبارًا من يوم 31 يوليو الجاري، الفيلم السعودي "سوار"، وذلك بعدما سبق واختير لافتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، وحظي بردود فعل واسعة آنذاك.

قصة فيلم "سوار"

ويتضمن فيلم "سوار" جرعة من الدراما والإثارة والتشويق والغموض أيضًا، لاسيما وأنّ القصة مأخوذة عن أحداثٍ حقيقية، ويحكي قصة طفلين حديثي الولادة، أحدهما سعودي والآخر تركي، وتم تبديلهما عن طريق الخطأ.

ولكن ماذا يحدث عندما تكشف اختبارات الحمض النووي هذا الخطأ بعد سنوات قليلة، بعدما أصبح لكل طفل منهما عائلته وحياته الخاصة، حيث يستكشف الفيلم المكوّن من ثلاثة فصول، الصراعات الشخصية والتحدّيات المجتمعيّة والروابط العاطفيّة العميقة التي تحدّد العائلات.

وتبدأ أحداث الفيلم في عام 2003، عندما تم تبديل طفلين حديثي الولادة عن طريق الخطأ، في مدينة نجران بالسعودية، وفي وقت لاحق من عام 2007، كشفت اختبارات الحمض النووي عن الخطأ، وتصدرت القصة عناوين الأخبار وهزت الرأي العام.

أبطال فيلم "سوار"

فيلم "سوار"، بطولة يوسف ديميروك، سارة البهكلي، علي آل شكوان، توجس يولكو، سيكان جينتش وفهيد بن دمنان، وهو الفيلم الروائي الأول للمخرج السعودي أسامة الخريجي، وإنتاج شركة "حكواتي إنترتينمنت" بالتعاون مع "فيلم العلا"، وقد تم تصويره بالاعتماد على مناظر العلا الطبيعية الخلابة، ما يعكس جمال المنطقة وثرائها الثقافي.

من هو أسامة الخريجي؟

أسامة الخريجي، هو مخرج ومنتج سعودي حصل على درجة الماجستير، وعمل في مجال الإخراج والإنتاج منذ عام 2007، ورغم قلة الطلب في السوق السعودي آنذاك، إلا أن أعماله نالت جوائز محلية ودولية، وله خبرة هوليوودية في السينما والتلفزيون، ومنذ ذلك الحين أنتج محتوى مع العديد من شبكات التلفزيون الإقليمية والمسارح والموزعين ومنصات البث مثل "SBC"و"Shahid"و"MBC"و"Vox Cinemas"و"OSN".

أرقام قياسية للفيلم السعودي "الزرفة" في شباك التذاكر

وفي سياق آخر، يُعرض في صالات السينما السعودية حاليًا، فيلم "الزرفة" والذي حقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر السعودي، طوال الأسبوعين الماضيين، حيث حقق 18.4 مليون ريال، وسط مبيعات تجاوزت 386.2 ألف تذكرة، وذلك حسبما كشفت هيئة الأفلام السعودية.

ويُشارك في بطولة فيلم "الزرفة"، مجموعة من الوجوه السعودية الشابة، منها: محمد شايف، حامد الشراري، أحمد الكعبي، إلى جانب مشاركة فهد المطيري، خالد عبد العزيز، عبد الله الربيعة، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، أضواء بدر، وظهور خاص للنجم العالمي Robert Knepper، والفيلم إنتاج "أفلام الشميسي"، و"ستوديو تلفاز 11"، بالتعاون مع صندوق Big Time، وكتابة وتأليف إبراهيم الخير الله ومحمد القرعاوي.

يحكي فيلم "الزرفة" قصة ثلاثة شباب من خلفيات مختلفة، تجمعهم الصدفة عبر الألعاب الإلكترونية، ليجدوا أنفسهم يعملون في مطعم تابع لمجموعة الهنهوني، حيث تتغير حياتهم عندما يتورطون في سرقة قطعة فنية تقودهم إلى سجن الجفرة، وسط أحداث تجمع بين الكوميديا والدراما. واستغرق تصوير الفيلم نحو 32 يوماً داخل مدينة الرياض، في 10 مواقع تصوير مختلفة تقريباً، كما تطلَّب العمل بناء 32 ديكوراً مختلفاً.



