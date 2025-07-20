كريستينا صعب تنشر صورها وابنتها صوفيا من حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - شاركت كريستينا صعب زوجة إيلي صعب جونيور نجل المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب عبر حسابها على إنستغرام صورتين جمعتاها بابنتها صوفيا من حفل شقيق زوجها سيليو صعب من الأردنية زين قطامي الذي جرى أول من أمس في 19 يوليو الجاري وسط أجواء مبهجة ساحرة. وقد ضمّ حفل الزفاف الأهل والأصدقاء والفنانين والإعلاميين الذين اجتمعوا في فيلا المصمم إيلي صعب في فقرا بحفل زفاف وصف بالأسطوري لفخامته ورقيه.

أناقة الأم كريستينا صعب وابنتها صوفيا في حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي



يدًا بيد، أطلت الأم كريستينا صعب وابنتها صوفيا صعب من داخل حديقة فيلا المصمم إيلي صعب في فقرا المليئة بالأشجار الخضراء وتوسطها كرة كبيرة فضية لامعة عكست ظلال الأشجار في الحديقة، ما زاد الصورتين سحرًا حيث بدتا كلوحتين جميلتين للأم وابنتها اللتين تتمتعان بجمال آخاذ زادهما الموقع الطبيعي سحرًا ورونقًا.

إطلالة كريستينا صعب جاءت مبهرة كالأميرات من توقيع والد زوجها إيلي صعب حيث ظهرت بفستان ناعم طويل مموّج جاء مزيجًا بين الوردي الباستيل والأزق الفاتح بذوق رفيع وينسدل منه وشاح طويل من منطقة الكتف يلامس الأرض. وكذلك أطلت بشعرها الأشقر الطويل المنسدل على كتفيها وبماكياج أنثوي بسيط وناعم أبرز ملامح وجهها الجميل. أما ابنتها الطفلة صوفيا صعب فبدت كالأميرات الصغيرات، ولفتت الأنظار بجمالها حيث أطلت بفستان أبيض طويل ناعم ومطرّز من تصميم جدها المصمم إيلي صعب وبتسريحة الشعر النصف رفعة.

خطف ولدا إيلي صعب جونيور وكريستينا الأنظار في حفل زفاف عمهما سيليو صعب

وفي حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي، أطلّ شقيقه إيلي صعب جونيور ببدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق فراشة سوداء وجاءت إطلالته مشابهة لإطلالة والده وشقيقيه العريس سيليو والإشبين ميشال. فيما تألقت وكان لطفلي كريستينا صعب وإيلي صعب جونيور، صوفيا وإيلي صعب نصيب كبير بلفت الأنظار إليهما لجمالهما وإطلالتهما الساحرة والأنيقة كوالديهما.

فالطفل إيلي صعب حفيد المصمم إيلي صعب ارتدى بدلة سوداء اللون وقميصًا أبيض وربطة عنق فراشة سوداء مثل جده ووالده وعميه العريس سيليو والإشبين ميشال.

وكان إيلي صعب جونيور قد تزوج من كريستينا مراد في العام 2019 في حفل أسطوري استمر ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من النجوم. وقد رزقا بطفلتهما صوفيا وطفلهما إيلي.

أجواء الحفل الأول لزفاف سيليو صعب وزين قطامي



وتجدر الإشارة إلى أن حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي امتد على 3 أيام متواصلة حيث طغى على وصف حفلات الأيام الثلاثة الأسطورية لجهة الرقي والفخامة التي طبعتها لجهة الأناقة والديكور وكل ما رافق حفل الزواج.

حيث أقيم الحفل الأول المبهر في فيلا المصمم إيلي صعب في فقرا سبق حفل الزفاف. وحضره العديد من الأهل والأصدقاء والفنانين ومنهم إليسا التي تربطها علاقة صداقة مميزة بالمصمم إيلي صعب وأفراد أسرته وشاركتهم رقص الدبكة بحماسة وفرح كبيرين. وقد حمل الحفل الأول الذي أقيم في فيلا إيلي صعب في فقرا عنوان "الاندماج القبلي" وحمل الديكور المزيج من القبلية التقليدية والمعاصرة حيث احتوى على نوافير المياه والنباتات وأشجار النخيل ومصابيح الزيت. وكانت كريستينا صعب أطلت بفستان ساحر بمزيج من اللونين الوردي والذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وماكياج مبهر بأنامل خبير التجميل بسام فتوح الذي شارك تفاصيل وضعه الماكياج على وجه كريستينا عبر حسابه على إنستغرام. بالاضافة لتوليه ماكياج العروس زين قطامي وكلودين صعب زوجة المصمم إيلي صعب. وقد جاءت إطلالات كريستينا صعب وكلودين صعب وزين قطامي متناغمة الألوان بين العاجي ومشتقاته والذهبي.

حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي بحضور النجوم



أطلت العروس زين قطامي برفقة والدها حيث دخلا الكنيسة في بكركي، مصطحبًا إياها والدها في ممر من الزهور البيضاء، ثم سلمها إلى عريسها سيليو صعب الذي كان يقف بجوار شقيقه الأصغر ميشال. وتبادل العريس ووالد العروس القبلات. ثم رفع العريس الطرحة عن وجه العروس زين قطامي التي بدت بإطلالة ساحرة كالأميرات بفستان من توقيع والد زوجها المصمم إيلي صعب

ثم ارتدت العروس في السهرة فستانًا آخر ساحرًا باللون الذهبي. وقد شارك العروسان فرحتهما العديد من الأهل والأصدقاء والفنانين ومنهم: إليسا ووائل كفوري ونانسي عجرم وعاصي الحلاني وسيرين عبد النور وبلقيس وماريتا الحلاني وهاندا أرتشيل والعديد غيرهم من الفنانين والإعلاميين.

عائلة صعب تواصل الاحتفال بزفاف ابنهم سيليو وزين قطامي في اليوم الثالث

أما في الحفل الثالث والأخير، فقد واصلت عائلة صعب الاحتفال بزفاف ابنهم سيليو صعب وزين قطامي وسط عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات ومنهم الفنانة إليسا التي حضرت الحفلات على مدار أيامها الثلاثة وحضرت أيضًا الفنانة سيرين عبد النور والفنانة التركية هاندا أرتشيل وغيرهن الحفل أقيم في فيلا المصمم إيلي صعب في فقرا. وكان اللافت إطلالة العريس سيليو صعب الكاجوال فيما ارتدت زوجته فستان سهرة أزرق مطرزًا بحبيبات فضية.

