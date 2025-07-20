بعد رقص عمرو دياب على أنغام أشغال شقة جدًا.. هذه ردة فعل هشام ماجد!

عمرو دياب يقدم عازف تتر مسلسل "أشغال شقة جدًا" بالحفل

ردة فعل هشام ماجد على عزف ورقص الهضبة على أنغام "أشغال شقة جدًا"

إعجاب الهضبة بمسلسل "أشغال شقة جدًا"

مسلسل "أشغال شقة جداً"

حفلات غنائية منتظرة لـ عمرو دياب

ألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

أحيا الفنانحفلاً غنائياً ناجحاً بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، وذلك بحضور جماهيري كبير، توافد على مكان الحفل وملأ أرجاء المسرح بالكامل. وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ"، وتوالت الأغنيات حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.وخلال الحفل قدم "الهضبة" عازف الكمان في فرقته، الموسيقي محمد مدحت، وعرفه للجمهور قائلًا: "هو اللي بيعزف موسيقى تتر مسلسل "أشغال شقة جدًا"، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه مدحت في الموسيقى التصويرية للمسلسل، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا.من بعد وحقق نجاحًا كبيرًا.وبدا الفنانمنسجمًا وسعيدًا مع عزف محمد مدحت تتر مسلسل "أشغال شقة جدًا" حيث راح يرقص ويتمايل على أنغام عزفه وهو يضحك سعيدًا.من جانبه عبر النجم هشام ماجد عن سعادته باللفتة الإنسانية التي قام بها، وأعاد هشام نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلق عليه: "الهضبة الأسطورة بيصيتنا".لم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الهضبة عمرو دياب عن إعجابه بمسلسل "أشغال شقة جدًا"، حيث حرص في وقت سابق على عزف تتر مسلسل "أشغال شقة جدًا" على المسرح في أحدى حفلاته، مع تفاعل كبير من قبل الجمهور.اطلعوا على بعد انتهاء أشغال شقة جدًا.. من رفض النجوم إلى الإشادات به أحدثهم الهضبةفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي -" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، دنيا ماهر، وإنتصار.على جانبٍ آخر، يستعد الهضبة، لإحياء أكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، الحفل الأول سيكون يوم 25 يوليو من الشهر الجاري على مسرح أبوبكر سالم بمدينة الرياض، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الألكترونية، وحفل آخر يوم 1 أغسطس من الشهر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المنتظر أن يقدم دياب باقة من أغانيه المتنوعة ومن المتوقع أن تكون الأولوية لأغاني ألبومه الجديد "ابتدينا" الذي حقق نجاحًا وانتشارًا واسعين، لإعجاب الكثيرين من جمهور "الهضبة " في الوطن العربي بالأغاني التي تضمنها الألبوم.ضم ألبوم"ابتدينا" 15 أغنية وهي "خطفوني"، "يالا"، "ما ليش بديل"، "ارجعلها "، "دايماً فاكر"، "شايف قمر"، "ابتدينا "، "يا بخته"، "هلونهم "، "حبيبتي ملاك"، "بابا"، "ما تقلقش"، "خبر أبيض"، "قفلتي اللعبة"، "إشارات".