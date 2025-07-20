تعرفوا إلى أبرز زيجات المشاهير الناجحة في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يوليو 2025 11:57 مساءً - جمع الحب الكثير من مشاهير العالم الذي التقوا في قلوبهم وارتبطوا بالزواج مشكلين ثنائيات مميزة في الوسط الفني، وعلى الرغم من التحديات التي قد تحصل في حياتهم المهنية خلال طريق الشهرة والأضواء؛ فإن الاحترام المتبادل والحب الحقيقي انتصرا في علاقاتهم الزوجية، وأصبحوا خير مثال للزواج الناجح.

استطاع هؤلاء المشاهير إكمال علاقاتهم الزوجية مؤكدين أن الارتباط الأبدي لا يقف على شهرة ونجومية وأن التفاهم والاحترام هو أساس علاقاتهم؛ لذا استمرت زيجاتهم إلى اليوم.

إليكم أبرز زيجات المشاهير الناجحة في العالم بهذا المقال.

مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز

على الرغم من فارق العمر الكبير بينهما –25 عاماً- استطاع الثنائي العالمي مايكل دوغلاس Michael Douglasوزوجته كاثرين زيتا جونز Catherine Zeta-Jones تأكيد حبهما وعلاقتهما الزوجية الناجحة؛ فهما من أشهر ثنائيات الزواج الناجحة حول العالم، حيث يتشاركان تاريخ الميلاد نفسه، وكان دوغلاس، 79 عاماً، وزيتا جونز، 54 عاماً، قد التقيا في "مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي" عام 1998. وسرعان ما بدأ الاثنان بالمواعدة، إلى أن تزوجا عام 2000 وأنجبا كاريز، 21 عاماً، وديلان، 24 عاماً. يؤكد الزوجان دوماً أن فارق العمر لم يكن يوماً عائقاً أمام حبهما أو زواجهما؛ لأن الثابت في علاقتهما هو الحب والاحترام.

جورج كلوني وأمل علم الدين

بعدما اكتسب النجم جورج كلوني George Clooney لقب العازب الأبدي، التقى في العام 2013 عندما كان عمره 52 عاماً بالمحامية اللبنانية-البريطانية أمل علم الدين Amal Alamuddin، التي كانت تبلغ من العمر 35 عاماً، واستطاعت أمل إنهاء عزوبيته الطويلة ليقع في حبها ويتزوجها؛ فسرعان ما تحولت صداقة الزوجين إلى علاقة رومانسية، وأخرج كلوني نفسه من فكرة العازب الأشهر عندما تزوج أمل عام 2014، ومع ذلك، اعترف بأنه شكَّك في البداية في رغبة أمل بمتابعة العلاقة معه؛ بسبب فارق السن الذي يبلغ 17 عاماً. يؤكد جورج كلوني أنه يتفق مع أمل علم الدين على معظم الأمور، ولا سيما أنهما يحاولان التركيز على كل الأشياء المشتركة بينهما وعدم القلق بشأن التفاصيل الصغيرة. وقد رُزق الثنائي بالتوأمين إيلا وألكساندر، ويحرصان على إبعادهما عن الأضواء وكاميرات المصوّرين.

نيك جوناس وبريانكا شوبرا

شغلت قصة حب النجمان نيك جوناس Nick Jonas وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra الصحافة العالمية عام 2018، خصوصاً أن الاثنين يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة ويُعتبران من أشهر الثنائيات في عالم الفن؛ فالممثلة الهندية بريانكا شوبرا، البالغة من العمر 43 عاماً، وزوجها المغني نيك جوناس البالغ من العمر 33 عاماً، كانا أيضاً منفتحَين للغاية بشأن فارق السن بينهما. لقاء ثم إعجاب ثم صداقة إلى أن اندلعت شرارة الحب ودخل الاثنان في علاقة عاطفية عام 2018 انتهت بالزواج في ديسمبر 2019. تؤكد بريانكا أن الاختلاف الثقافي والفجوة العمرية بينها وبين نيك لم تكن يوماً عقبة. وتشير إلى أن نيك جوناس انتقل إلى الثقافة الهندية "مثل سمكة في الماء".

قادير أوغلو ونسليهان أتاغول

التقى الثنائي التركي قادير أوغلو Kadir Doğulu ونسليهان أتاغول Neslihan Atagül للمرة الأولى في أثناء تصوير دورهما في مسلسل "فاتح حربية"، الذي عُرض على الشاشات العربية باسم "هوى الروح". وعلى الرغم من فارق العمر الكبير بينهما؛ أصرَّ الحبيبان على المُضي قُدماً في علاقتهما العاطفية التي استمرت 3 سنوات قبل أن تتكلَّل بالزواج عام 2016 في حفل ضخم حضره حشد كبير من النجوم. وعلى الرغم من الشائعات التي تتحدث عن انفصالهما، لا يزال الثنائي يؤكد متانة زواجهما.

راين رينولدز وبلايك لايفلي

بلايك لايفلي Blake Lively وراين رينولدز Ryan Reynolds هما بلا شك من أشهر وأنجح الثنائيات في هوليوود، وقد مضى على زواجهما قرابة 13 عاماً. التقى الثنائي في أثناء تصوير فيلم "Green Lantern" في عام 2010، وبدآ بالمواعدة سراً في خريف العام 2011 إلى أن تزوجا في سبتمبر 2012. وأنجبا أربعة أطفال ويعيشون جميعاً بسعادة.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام

ديفيد وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham هما ثنائي مشهور عالمياً. ديفيد هو لاعب كرة قدم إنكليزي سابق، وفيكتوريا مصممة أزياء ومغنية سابقة في فرقة سبايس جيرلز. التقيا عام 1997 وتزوجا عام 1999، ولديهما أربعة أطفال. ولا يزال زواجهما قائماً ومن أنجح زيحات المشاهير حول العالم بفضل الاحترام المتبادل بينهما والحب الحقيقي الذي انتصر طوال هذه السنوات.

