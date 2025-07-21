شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيد رجب أثناء تصوير مشهد أكشن فى أحداث فيلم شلة ثانوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الفنان سيد رجب، للإصابة إثناء تصوير مشهد أكشن خلال أحداث فيلم شلة ثانوى - اسم مؤقت - حيث كان المشهد يتم تصويره فى الصحراء بمشاركة بيومى فؤاد، وأصر رجب على استكمال التصوير بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، ما فاقم من إصابته.

ومن بين المشاهد التي قام بتصويرها سيد رجب بنفسه كانت قفزه من على مركب على ارتفاع نحو 7 أمتار، وخضع الفنان القدير لفحص طبي بإحدى المستشفيات كما أوصى الأطباء بالراحة التامة.

فيلم "شلة ثانوي" انطلق تصويره مطلع الشهر الجارى، وهو من بطولة النجوم بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، ويشارك فى الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعى وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزى.

تدور أحداث فيلم "شلة ثانوى" فى قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

ويتعاون بيومى فؤاد وسيد رجب فى فيلم "شلة ثانوى" للمرة الثالثة فى السينما، بعدما شاركا فى فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدوانى وشريف دسوقى عام 2021 وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، كما قدما سوياً فيلماً ثانياً بعنوان "أنا وابن خالتي" الذى تم طرحه في السينمات يناير 2024، وشارك في بطولته هنادى مهنا.

يذكر أن المخرج هشام الشافعى يعود بفيلم "شلة ثانوى" إلى الساحة بعد غياب، حيث قدم عدد من الأعمال خلال مشواره أبرزها فيلم "إحنا اتقابلنا قبل كدا" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وراندا البحيري وكارولين خليل، عام 2008، ومسلسل "شارع عبد العزيز"، الجزء الثاني، بطولة: عمرو سعد، إيمان العاصي، علا غانم، وفيلم "سقراط ونبيلة" بطولة أشرف عبد الباقى.