أفلام سينمائية نجح من خلالها فاروق الفيشاوي في كسب حب الجمهور

من النجاح في الدراما التلفزيونية إلى عالم السينما

فاروق الفيشاوي والنجاح في أن يكون أحد أبطال السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 11:16 صباحاً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين الذين نجحوا على مدار سنوات في كسب حب الجمهور من خلال أعماله الفنية والتي تنوعت ما بين الدراما التلفزيونية والإذاعية ووالمسرح، حيث جسد من خلالها عدد كبير من الشخصيات والتي ظلت عالقة بذاكرة الجمهور العربي، وبمناسبة ذكرى رحيله، التي توافق 25 يوليو من كل عام، نستعيد سيرة أحد أبرز نجوم الفن العربي.على مدار مسيرته الفنية والسينمائية والتي إمتدت لما يتجاوز الأربعون عامًا، قدم الفنان فاروق الفيشاوي ما يتجاوز الـ260 عملًا فنيا، وكان بالطبع من أبرزها الأفلام السينمائية والتي أصبح واحدًا من نجومها.مع منتصف فترة السبعينيات بدء الفنان فاروق الفيشاوي مسيرته الفنية وبشكل خاص في الدراما التلفزيونية، حيث شارك ببطولة عدد كبير من المسلسلات والتي كانت تلقى إنتشارًا ونجاحًا كبيرًا لدى الجمهور في ذلك الوقت، ومن أبرز المسلسلات التي شارك ببطولتها هي "أرض النفاق، هروب، على باب زويلة، نادية، للحب بقية".كما شهدت تلك الفترة أيضًا ظهور بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام السينمائية والتي مثلت أولى خطواته في السينما المصرية، ومن أبرز الأفلام التي شارك ببطولتها في هذا الوقت "الحب في طريق مسدود، وثالثهم الشيطان، بدون زواج أفضل"، حتى جاء العمل الذي حقق من خلاله فاروق الفيشاوي النجاح والإنتشار الأكبر لدى الجمهور وهو مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا".يُمكنكم قراءة:عام 1979 تم عرض مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" والذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وشارك ببطولته الفنان فاروق الفيشاوي أمام عدد كبير من أبناء جيله مثل يحيي الفخراني، صلاح السعدني، محمود الجندي فيما جسد بطولة المسلسل الفنان عبد المنعم مدبولي.عقب نجاح المسلسل إنفتحت أمام الفنان فاروق الفيشاوي أبواب السينما ليكون واحدًا من كبار نجومها وبشكل خاص بفترة الثمانينيات.عقب النجاح الكبير الذي حققه الفنان فاروق الفيشاوي الدراما التلفزيونية بدء أولى خطواته الحقيقية في السينما، حيث شهد عام 1980 عرض 4 أفلام سينمائية شارك في بطولتهم أمام كبار النجوم وهم "غدًا سأنتقم" أمام نجلاء فتحي، "غاوي مشاكل" أمام عادل إمام، "عذاب الحب" أمام مديحة كامل و"الباطنية" أمام نادية الجندي وعدد كبير من الفنانين.خلال هذا العام نجح الفنان فاروق الفيشاوي في تثبيت مكانته في السينما كواحدًا من أبطالها، لتشهد فترتا الثمانينيات والتسعينيات إنتاجاً غزيراً له حيث شارك ببطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم، ومن أبرزها: "درب الهوى"، والذي ضم ببطولته عدد كبير من أبناء جيله من الفنانين من أبرزهم أحمد زكي، محمود عبد العزيز، يسرا، مديحة كامل.كما نجح أيضاً في تقديم الأداء الكوميدي من خلال فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده" أمام الفنان سمير غانم، حتى جاءت واحدة من أهم محطاته السينمائية عام 1984 حينما شارك بالبطولة أمام النجمة شادية في أخر أفلامها وهو فيلم "لا تسألني من أنا"، وبنفس العام تعاون مع الفنان نور الشريف بفيلم "بيت القاضي"، كما تعاونا مرة أخرى عام 1986 من خلال فيلم "السكاكيني".وفي عام 1986 جاء تعاوُن الفنان فاروق الفيشاوي مع المُخرج محمد خان، من خلال فيلم "مشوار عمر"، والذي شارك في بطولته: مديحة كامل، ممدوح عبد العليم. كما جسّد بطولة فيلم "القرداتي" أمام الفنانة سمية الألفي عام 1987، وهو آخر أفلام المُخرج الراحل نيازي مصطفى.ومع بداية التسعينيات وفي عام 1990، تعاون الفنان فاروق الفيشاوي مرة أخرى مع الفنان عادل إمام من خلال فيلم "حنفي الأبهة" بعد نجاحهما الكبير بفيلم "المشبوه"، فيما جاء أداءه المُميز بأفلام: "ديك البرابر" عام 1992 أمام الفنانة نبيلة عبيد، و"الجراج" أمام الفنانة نجلاء فتحي.مسيرة كبيرة ظل من خلالها الفنان فاروق الفيشاوي مُحافظًا على مكانته الفنية والحرص على إرضاء جمهوره الذي عاش معه سنوات رحلته الفنية، وقد رحل عن عالمنا الفنان فاروق الفيشاوي في مثل هذا اليوم 25 يوليو عام 2019، عن عمر ناهز الـ67 عاماً؛ تاركاً إرثاً فنياً مُميزًا وكبيرًا جعل الجمهور يتذكره دوماً كواحد من كبار الفنانين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»