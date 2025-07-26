شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أحلام تتألق فى ثانى أمسيات مهرجان جرش بدورته الـ 39.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد جمهور كبير ثاني أمسيات مهرجان جرش بدورته الـ 39 على المسرح الجنوبي، في انتظار المطربة أحلام التي سبقت حضورها بتحية للأردن ووعدت بتقديم ليلة استثنائية، قائلة: "جئت من دار زايد الى بلد النشامى".

وفي البداية عزفت فرقة وليد الفايد موسيقى أغنية الف ليلة وليلة لأم كلثوم باحترافية عالية، ثم قدمت الإعلامية إخلاص العتوم المطربة أحلام وقدمتها بأنها صاحبة "أحبك موت"، ثم أطلت النجمة أحلام وهي تردد أغنية "تدري ليش أزعل عليك" لتثير مشاعر وروح المحبين الذين انتظروها طويلا.

وقدمت أحلام التحية للأردن البلد الأصيل، كما وصفته، بعدها قدمت أغنية فضها سيرة، وأغنية لما قلبى يحب، وقدمت من البومها الجديد أغنية وحشتوني، وواصلت تقديم روائعها من البوماتها القديمة والجديدة وسط هتاف الجماهير، ومنها أغنية "ع العين موليتين".

شهد افتتاح مهرجان جرش بالأردن حضور رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسان مندوبا عن الملك عبد الله الثانى، ليشعل شعلة مهرجان جرش التاسع والثلاثين، الذى يستمر حتى 2 أغسطس المقبل، ويحمل هذا العام شعار: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

وتزيّنت سماء جرش بعروض دورن تضمنت صورا للملك عبد الله الثانى وولى العهد، وشعلة المهرجان وشعاره، وصورا للمدينة الأثرية، وعلم الأردن.

يشار إلى أن مهرجان جرش يقام كل عام برعاية: وزارة الثقافة، وزارة السياحة والاثار، وامانة عمان الكبرى، وزارة الإدارة المحلية، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبلدية جرش الكبرى، نقابة الفنانين الأردنيين، رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الكتاب والادباء الأردنيين، رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.



