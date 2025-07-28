هل غنى ويجر أغنية "البخت" لـ هدى المفتي؟.. الفنانة تجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يوليو 2025 05:31 مساءً - كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي عن العديد من أسرارها الفنية والشخصية، كما حسمت الجدل حول حقيقة أرتباطها بمطرب الراب "ويجز"، وذلك خلال حلولها ضيفة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC ".

هل أغنية "البخت" وجهها ويجز لهدى المفتي!

في أول تعليق منعلى الأخبار التي تفيد ارتباطها بـ ويجز قالت: "فنان خطير وموهوب جدًا، وأغنية البخت ملهاش علاقة بيا ولم يغنيها لي، وصحيت من النوم بدري جدًا لأني كان عندي تصوير إعلان لقيت رسائل على إنستغرام وإكس، والقصة بدأت عندما أضاعت أحدى صديقاتي تليفونها وعليه كل صورنا وفيديوهاتنا".

وأضافت هدى: "نمت وصحيت وجدت أكثر من 300 رسالة أكثرهم على تويتر، قلت لنفسي هو أنا عملت إيه؟! افتكرت إن الموضوع ليه علاقة بصديقتي اللي كانت ضايع منها تليفونها وكان عليه صور شخصية".

وتابعت: "سألت واحدة من أصحابي، قالتلي في أغنية نازلة والناس بتقول إنها متغنية ليكي والدنيا مقلوبة، دخلت أشوف اللي الناس كاتباه، ومكنتش حتى عايزة أسمع الأغنية بسبب الكلام ومن خوفي، ومش عارفة ليه اتقال إنها ليا، هي أصلاً مفهاش اسمي".

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هدى المفتي: أنا وويجز معارف وليس مقربين

وأكدتأن الأغنية ليس لها تمامًا، موضحة: "نفسي أعرف مين طلع الإشاعة دي، أنا وكنا بنصور مع بعض مسلسل "بيمبو" وعلاقتنا كويسة نعرف بعض احنا معارف ممكن نكون صحاب بس مش مقربين، وحولينا ناس كتير وأصدقاء مشتركين ونعرف بعض كويس"، وتابعت: " أنا بحترم ويجز جدًا، انسان موهوب لكن أغنية البخت مش ليا خالص، ومعرفش ليه الناس نسبوها ليا".

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هدى المفتي تنفي شائعات أرتباطها: أركز في عملي

كما نفتالشائعات التي تحدّثت عن ارتباطها أو خطوبتها مؤخرًا، مشيرة إلى الأنباء التي ترددت منذ فترة عن وجود علاقة عاطفية تربطها بالنجم أحمد مالك، قائلة: "أنا عارفة إنه طالع عليا إشاعة إني اتخطبت أو هتخطب، بس دي غير صحيحة تمامًا. لو اتخطبت هقول وأكيد مش هخبي، ونفرح كلنا مع بعض، أنا مش عارفة مين بيطلع الإشاعات دي حقيقي".

واختتمت حديثها مؤكدة أنها حالياً تركّز على عملها فقط، ووصفت هذه المرحلة بأنها "حاسمة جدًا" في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تحتاج المزيد من الوقت من أجل ثبات خطواتها الفنية وعملها، حيث قالت: "أنا محتاجة مساحة من الوقت لكي اأمن نفسي ماديًا ونفسيًا لإنشاء أسرة وبيت".

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80 باكو آخر أعمالها

شاركتخلال الموسم الدرامي الماضي من خلال مسلسل "80 باكو"، ودارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه. وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي (هدى المفتي) التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.

مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري. وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي. وتأليف غادة عبدالعال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

يمكنكم قراءة هدى المفتي ترد على شائعات ارتباطها بـ أحمد مالك

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