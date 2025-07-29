شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من "عمر عيني" إلى "أنا الذي" تعاون الكينج محمد منير وعصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روتانا موسيقى عن الأغنية الجديدة لـ"الكينج" محمد منير، والتي تحمل عنوان "أنا الذي"، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث نشرت مقطعاً تشويقياً قصيراً مصحوباً بتعليق: "أنا الذي.. جديد الكينج محمد منير.. قريباً"، وذلك بعدما كان التعاون الأولى لهما سويا من خلال أغنية "عمر عيني" .

تعاون جديد مع عصام كاريكا وباسم عادل



تأتي الأغنية، التي تم الكشف عن إصدارها قريباً، ثالثة في قائمة إصدارات منير لهذا العام، بعد "ملامحنا" (يونيو 2025) و"الذوق العالي" (دويتو مع تامر حسني). وشارك في صناعة "أنا الذي" الملحن عصام كاريكا، بينما كتب كلماتها الشاعر باسم عادل، مما يعد إضافة جديدة لمسيرة النجم الذي لا يتوقف عن تجديد خطواته الفنية.

إصدارات ناجحة وتجهيزات لحفل كبير



يذكر أن منير قد طرح مؤخراً: "ملامحنا" (كلمات: هالة الزيات، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: عمرو عبد الفتاح). "الذوق العالي" ضمن ألبوم تامر حسني "لينا معاد"، والذي لاقى تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

وفي سياق متصل، يستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم يوم السبت 16 أغسطس 2025 في مدينة العلمين الجديدة، مشاركةً مع الفنان رامي جمال، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، على مسرح "يو أرينا".