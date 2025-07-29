شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بالطبل والمزمار بعد فوز أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين بانتخابات التجديد النصفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حالة من الفرحة بالطبل والمزمار البلدى بين أعضاء نقابة الموسيقيين بعد اعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لعضوية نقابة الموسيقيين.

وأسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية عن فوز كل من الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندي، والفنانة نادية مصطفى، ومحمد صبحي وأحمد العيسوي وعلاء سلامة.

وتنافس على انتخابات التجديد النصفى كل من 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي وهم الفنان حلمي عبد الباقي ومنصور هندى ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، بالإضافة إلى كل من أحمد محمد عرفات وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم .

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

وأكد مؤخرا النقيب مصطفى كامل على التزامه بالعهد والقانون : سأظل محافظاً على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا إلتزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها .



