شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات 2025.. الجمعة فتح باب التقدم للالتحاق بكليات الزراعة والتجارة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقاً للشروط والقواعد للقبول بكليات التجارة وذلك من اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقاً لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن لأبنائنا الطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

(https://commerce.scu.eg)

وللاطلاع علي المحتوي العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي أو من خلال QR:

(https://bit.ly/4eXpr0j)

وللاطلاع علي المحتوي العلمي لمقررات اختبارات المعاهد للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية والمعاهد الفنية التجارية نظام السنتان للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي أو من خلال QR:

(https://bit.ly/4m3bssd)



كما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقاً للشروط والقواعد للقبول بكليات الزراعة وذلك من اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقاً لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن لأبنائنا الطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

(https://agriculture.scu.eg)