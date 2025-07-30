شركة الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها إلى بيروت في 14 آب المقبل

أعلنت شركة ​الخطوط الجوية الجزائرية​ استئناف رحلاتها الجوية نحو بيروت, بدءًا من 14 آب المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا، بحسب "وكالة الأنباء الجزائرية". وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يوم أحد وخميس، مشيرة إلى أن عملية بيع التذاكر انطلقت عبر وكالاتها التجارية بالإضافة إلى التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

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