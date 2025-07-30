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الطقس اليوم الأربعاء 30-7-2025.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة - الخليج 365

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الطقس اليوم الأربعاء 30-7-2025.. انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة - الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 30 يوليو 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 30 يوليو، انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية من (8:4 صباحا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على بعض شواطئ مطروح - العلمين - الإسكندرية، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 : 2.25) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.
الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.
الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.
الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.
الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 45 درجة.
الصغرى 30 درجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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