شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش انقطاع تانى.. إطلاق التيار بالدوائر الجديدة بجزيرة الدهب والهرم وفيصل - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 30 يوليو 2025 08:46 ص
انتهت منذ قليل الفرق الفنية المتواجدة حالياً لإصلاح العطل بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى أعمال وضع الجهد بالكامل على الدوائر الجديدة التى تم تركيبها و اعادة التيار الكهربائي للمحطة و عودة الاحمال المفصولة عن مناطق الجيزة والهرم و فيصل و ساقية مكى بالكامل.
و بتركيب هذه الدوائر ستكون المحطة جاهزة لأكثر من أحمال المشتركين الحالية التى تبلغ 140 ميجا وات و تكون قدرتها الاستعابية الإجمالية تصل إلى 240 ميجا وات.
الجدير بالذكر أن الكابلات الجديدة بمحطة محولات جزيرة الذهب يبلغ طولها كيلو و 886 متر التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تسبب خروجهه عن العمل منذ السبت الماضي فى انقطاع الكهرباء و المياه على مدار 4 ايام متواصلة عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى .
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