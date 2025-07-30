5 أعمال فنية صنعت نجومية لطفي لبيب

لطفي لبيب مع محمد هنيدي

تعاون مميز مع الزعيم

ظهور لافت في عسل أسود

كواليس الساعات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 04:01 مساءً - فنان من طراز خاص، استطاع أن يقدم بصمة خاصة للفن المصري والعربي، وبفضل ملامحه المميزة تمكن من أن يؤدي العديد من الأدوار بكل تلقائية وبراعة.. إنه الفنان الراحلعلى مدار مشواره الفني استطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية المميزة التي جعلته منافساً قوياً لكل نجوم الفن من جيله، وكان لحضوره طابع مميز لا يُنسى، فبين الكوميديا الخفيفة والدراما الاجتماعية تنوعت أعماله الفنية التي تجاوز عددها 400 عمل فني.تعاون لطفي لبيب مع محمد هنيدي في العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً ولافتاً، لكن مشاركته في فيلم "جاءنا البيان التالي" كان لها طابع خاص، حيث تألق في دور صاحب القناة الفضائية التي يعمل بها هنيدي، واستطاع أن يقدم العديد من اللقطات الكوميدية المميزة التي مازالت متداولة حتى الآن.دوره في فيلم "السفارة في العمارة" كان من أبرز المحطات في مشوراه الفني، واستطاع من خلاله أن يجذب الأنظار لتكون نقطة تحول في مشواره الفني، خاصةً أنه بعد هذا العمل تضاعف أجره بشكلٍ كبير، وقال عن هذا العمل في أحد الندوات الفنية: "أهم عمل في حياتي كان تجربتي في فيلم السفارة في العمارة، أمام الزعيم عادل إمام، وحصلت عنه على أجر 20 ألف جنيه، وبعدها في الفيلم التالي تم زيادة أجري صفر، وحصلت على مقابل 200 ألف جنيه".تكرر التعاون مع الزعيم عادل إمام في فيلم "زهايمر"، واستطاع أن يحقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، وتألق في دور محامي نجليه الذي يساعدهما في الاستيلاء على ثروته بعد العديد من المحاولات لإثبات إصابته بمرض الزهايمر."عسل أسود" مع أحمد حلمي من الأعمال الكوميدية التي لا تُنسى خلال السنوات القليلة الماضية، وتألقبدور "عم راضي" السائق الذي يحاول استغلال مصري الذي عاد للتو من أمريكا بعد سنوات طويلة من الغربة، وشارك في بطولة هذا العمل كل من إدوارد، إنعام سالوسة، إيمي سمير غانم، طارق الأمير، وغيرهم من النجوم اللذين قدموا حالة كوميدية مميزة.فيلم أبوشنب مع ياسمين عبدالعزيز كان من أعماله الكوميدية التي لاتُنسى، فتألق بدور اللواء نعمان، وجمعته العديد من المواقف الكوميدية مع بطلة العمل ياسمين عبدالعزيز التي كانت تسعى لإثبات كفاءتها في هذه المهنة الصعبة.يُذكر أنّ الحالة الصحية للفنان، شهدت تدهوراً كبيراً ومفاجئاً أمس الثلاثاء، حيث شعر بأزمة شديدة في التنفس، لذا قررت أسرته نقله لأحد مستشفيات القاهرة فوراً، وتقرر حجزه بالعناية المركزة، حيث تبين إصابته بنزيف رئوي، لذا قرر الأطباء طوال أمس، منع الزيارة عنه تماماً، لحين استقرار الحالة، لكن القدر لم يمهلهم الفرصة، ليرحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.قد يعجبك رسائل مؤثرة من النجوم بعد وفاة لطفي لبيب: وداعاً صاحب البهجة.. هيوحشنا قلبك الأبيض

