بالصّور- من الشّاشة إلى الواقع: نجمة “التّفّاح الحرام” في طريقها إلى الزّواج

في مفاجأة أسعدت جمهورها، وافقت الممثّلة التّركيّة بيران داملا يلماز على عرض زواج تقدّم به حبيبها رجل الأعمال عبد الرّحمن أيدان، بعد علاقة عاطفيّة استمرّت لأكثر من سنة ونصف بعيدًا عن الأضواء.

عبدالرّحمن أيدان، هو رجل أعمال معروف يملك عدّة مقاهٍ ناجحة في ألمانيا، حافظ على علاقته مع بيران بهدوء وخصوصيّة، قبل أن يتقدّم رسميًّا بطلب الزّواج منها خلال السّاعات الماضية، في أجواء وُصفت بالرّومنسيّة والخاصّة.

جمهور بيران عبّر عن فرحته الكبيرة بهذا الخبر، خاصّة أنّها تخطو اليوم نحو مرحلة جديدة في حياتها الشّخصيّة، بعد سنوات من التّألّق في حياتها المهنيّة.

بيران داملا يلماز الّتي بدأت مسيرتها الفنّيّة في سنّ مبكرة، شاركت في عدد من أبرز الأعمال الدّراميّة التّركيّة، فكانت لها أدوار مميّزة في مسلسلات مثل “حريم السّلطان” و”الأزهار الحزينة”، وحقّقت شهرة واسعة عبر دورها اللافت في مسلسل “التّفّاح الحرام”، كما ظهرت أيضًا في مسلسل “السّدّ”، لتؤكّد مرّة تلو الأخرى حضورها القويّ وموهبتها التّمثيليّة.

ومع هذا الإعلان المفاجئ، بدأ المعجبون بها يطرحون التساؤلات حول موعد الزّفاف ومكانه، في حين تمنّى كثيرون لها السّعادة والاستقرار في هذه المرحلة الجديدة من حياتها.

فهل نشهد قريبًا حفل زفاف ضخم يجمع بين الممثّلة المحبوبة ورجل الأعمال النّاجح؟ الأيّام القادمة كفيلة بكشف التّفاصيل…