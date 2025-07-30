خاصّ- فنّانون أتراك دفعوا المال مقابل صورة مع جنيفر لوبيز…من هُم وكم دفعوا؟

تناقل موقع تركيّ خبرًا مفاده أنّ عددًا من الممثّلين الأتراك هم بـنسو سورال، هاندا سورال، إسماعيل ديمرجي، وسيدا باكان قد دفعوا مليون ليرة تركيّة لكلّ منهم مقابل التقاط صورة مع النّجمة العالميّة جنيفر لوبيز خلال وجودها في أنطاليا، تركيا. وقد اقتصر اللقاء الخاصّ على خمسين شخصًا فقط سُمِح لهم بالمشاركة فيه.

إذا ما اعتُبر سعر صرف الليرة التّركيّة مقابل الدّولار الأمريكيّ بحسب أحدث البيانات المتوفرة (حوالي ٤٠.٥٦ ليرة لكلّ دولار)، فإن هذا المبلغ يعادل تقريبًا ٢٤٦٦٠ دولارًا أميركيًّا لكلّ شخصيّة.

السّؤال الّذي يطرح نفسه: لماذا يدفع الفنّانون مبالغ طائلة فقط لالتقاط صورة؟

هذا السّلوك يسلّط الضّوء على ظاهرة متزايدة في عالم النّجوميّة: البحث عن تميّز موقت عبر صورة بجانب نجم عالميّ. فهل الهدف هو الشّعور بالأهميّة، أو الاستفادة من هذه الصّورة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ لتعزيز النفوذ والشّهرة؟ أم أنّه مجرد تنافس داخليّ ضمن دوائر الفنّانين؟

بين الشّهرة والخصوصيّة: ماذا يريد الفنّانون حقًّا؟

هل هي رغبة في إثبات الذّات؟ في عصر تتسابق فيه الشّخصيّات العامّة على اللايكات والمتابعين، قد تبدو هذه الصّورة وسيلة سهلة للتّأكيد بأنهم “مهمّون”.

هل هي وسيلة لتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام أم أنّ حصول الفنّان على صورة مع نجمة عالميّة يجعله محور حديث في المجالس والمنصّات،

أم هو نوع من الهوس الاجتماعيّ؟ أم هو شعور بالانتماء إلى نادي النّجوم، والقدرة على الوجود بجانب من تُعتَبر القمّة في عالم الفنّ.

وكانت جنيفر لوبّيز أُحيَت حفلًا ضمن جولتها الفنّيّة في أنطاليا، واحتفلت أيضًا بعيد ميلادها برفقة فريق العمل. بحفلها الّذي شاركت فيه حوالي خمسين راقصة، قدّمت خمس وثلاثين أغنية، واستقطبت حضورًا نُخبويًّا من الفنّانين ورجال الأعمال.