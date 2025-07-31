شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين غيث لـ"ست ستات": جدى حمدى كلمته كانت تمشى على الكل وشخصيته طيبة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة ياسمين غيث، أن جدها عبد الله غيث تعامل معهم على أنه احفاده وبيته كان خلف منزلهم فى منطقة المهندسين، قائلة: "بيت جدى حمدى كانا ورانا وعلطول جنبهم وكلمته كانت تمشى على الكل كبير وصغير وكان بياخدنى معاه المسرح".

وأوضحت ياسمين غيث، خلال لقاءها ببرنامج "ست ستات"، المذاع على قناة دى إم سى، أن معظم أدوار حمدى وعبد الله غيث كان فيها قوة وشر ولكن شخصيتهم فى الحقيقة مختلفة تماما، مضيفة: "كانا على الحقيقة عكس كده وطيبين جدا وكرماء لأبعد حاجة عن الشخصيات اللى قدموها على الشاشة".

وأشارت ياسمين غيث، إلى أن كل الاحفاد لم يكن لأى منهم حلم متعلق بالسير فى التمثيل، متابعة: "محدش كان حلمه يمثل وأنا كنت عايزة ابقى مذيعة ودخلت كلية إعلام".