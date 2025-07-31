شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل عن مخرج مسلسل 220: ابنى وافتخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنتج والسيناريست محمد العدل بنجاح ابنه كريم العدل بعد عرض مسلسل 220 يوم، حيث شاركة منشوراً به صورته وبعض الكلمات التي تصف تمكنه في الإخراج على حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً: "ابنى وافتخر".



محمد العدل يشيد بابنه في اخراج مسلسل 220 يوم

قصة مسلسل 220 يوم

ويجسد كريم فهمي وصبا مبارك في مسلسل 220 يوم دور زوجين يواجهان صعوبات الحياة سويًا، بينما تظهر الفنانة حنان سليمان في دور والدته، وتلعب عايدة رياض دور خالته، ويقدّم علي الطيب شخصية ابن خال كريم، وهو مهندس معماري يعاني من السمنة المفرطة، حيث يصل وزنه إلى أكثر من 130 كيلوغرامًا، ما يدفعه إلى اتخاذ قرار حاسم بتغيير نمط حياته كليًا، والسعي إلى خسارة الوزن بأساليب طبيعية دون اللجوء إلى جراحات أو تدخلات دوائية، ما يشكل أحد المحاور الأساسية في الأحداث.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب