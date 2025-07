ماذا قالت بسمة داود لـ«الخليج 365» عن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو؟

صحفية لذيذة ولطيفة وجدعة

View this post on Instagram A post shared by Bassma Dawoud (@bassmadawoud)

تفاصيل حكاية just you

أول بطولة في السينما السعودية

https://www.instagram.com/p/DHoGHU8sGhp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHoGHU8sGhp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHoGHU8sGhp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 10:07 مساءً - كشفت الفنانةد تفاصيل مشاركتها في بطولة حكاية "" ضمن حكايات مسلسل "" المقرر انطلاق عرضه على قناة DMC خلال شهر أغسطس المقبل، ضمن أعمال موسم الأوف سيزون؛ حيث تجسّد بسمة شخصية نهى التي تعمل صحفية، وتحمل صفات خاصة وتواجه العديد من المواقف.وأشارت بسمة داود لـ«إلى أنها أحبت الشخصية؛ متمنيةً للجمهور أن يحبها أيضاً؛ قائلة: "نهى بنت صحفية تتميز بأنها لذيذة لطيفة وعِشرية وبنت جدعة، وأنا وتارا عماد صديقتان مقرّبتان، وتمران بالعديد من المواقف خلال الأحداث. وتنكشف تفاصيل مثيرة ومشوِّقة غير متوقَّعة بالنسبة للجمهور، وذلك في إطار درامي اجتماعي نفسي".قد تحبين قراءة: أفضل أعمال لطفي لبيب في مسيرته الفنية بين السينما والدراماوتابعتبأن هناك حالةً من التشويق والغموض يغلبان على الأحداث؛ قائلة: "حكاية Just you تدور في 5 حلقات، وسينتظر الجمهور عرض كلّ حلقة؛ لأن الأحداث تلعب على الأعصاب جداً. والتفاصيل في كتابة السيناريو معمول بها طبقات كثيرة من التمثيل؛ حتى تكون كلُّ شخصية حقيقية، مع أنها معقّدة في نفس الوقت، وذلك يجعلني منتظرةً العرض جداً".حكاية just you من بطولة: تارا عماد، بسمة داود، عمرو جمال، وفاء صادق، نبيل علي ماهر. ومن تأليف محمد حجاب. وإخراج جمال خزيم. وتعتمد أحداث الحكاية على الطابع النفسي والإنساني، وتحمل في طيّاتها كثيراً من الغموض والمشاعر المتداخلة، في إطارٍ درامي مشوّق يجمع بين الواقع والخيال.مسلسل "" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبوذكري. ومكوّن من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كلّ حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج. وتم الانتهاء من أول 3 حكايات: الأولى "فلاش باك"، بطولة أحمد خالد صالح، ومريم الجندي. والثانية "بتوقيت 2028"، بطولة هنادي مهنى، وأحمد جمال سعيد. بالاضافة إلى just you.يُذكر أنقد خاضت مؤخراً أول بطولة سينمائية في السينما السعودية خلال فيلم "إ"، الذي انطلق في دُور العرض يوم 17 أبريل الماضي، وجسّدت خلال أحداثه شخصية "لينا"، الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، والتي تجمعها الأحداث بكلٍّ من: عمر (إبراهيم الحجاج)، وخالد (محمد القحطاني) المسعفَين اللذين يعملان في العاصمة السعودية الرياض.تابعي أيضاً بأدوار جديدة ومختلفة: نجمات سعوديات في صدارة السباق الدرامي الخليجي

فيلم "إسعاف" بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود. ويشاركهم في العمل مجموعةٌ من الأسماء اللامعة، ومنهم: الفنان حسن عسيري، والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، والفنان مهند الصالح، وبندريتا. ومن إخراج كولين توج.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».