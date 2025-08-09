أربعة أفلام جديدة منتظرة على المنصات خلال أغسطس الجاري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - في خطوة منتظرة لعشاق السينما، تستعد بعض المنصات الرقمية لعرض من الأفلام التي سبق أن وعرضت في صالات السينما خلال الأشهر الماضية، لتتاح الآن أمام جمهور أوسع عبر الشاشات الصغيرة، حيث أصبحت المنصات، اليوم شريكًا أساسيًا في دورة حياة الفيلم، وتمنحه عمراً أطول، وجمهورًا أوسع، دون الاقتصار على دور العرض أو الانتظار لشاشات التليفزيون.
فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر وركين سعد وإخراج خالد منصور، وحظي بجولة عرض في العديد من المهرجانات السينمائية، وتدور أحداثه حول (حسن)، الشاب الذي يتورط برفقة (رامبو)؛ كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح مطاردًا من قِبل جاره (كارم)، الأمر الذي يدفع (حسن) للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو.
تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" حول طبيب يُدعى أحمد، يجسّد دوره كريم محمود عبد العزيز، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دَورها ياسمين رئيس، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقرّبة، التي تلعب دَورها دينا الشربيني، في مفاجأة غير متوقّعة تُغيّر مجرى حياتهما، وذلك خلال مواقف مليئة بالكوميديا،
فيلم "أنف وثلاث عيون" ينطلق عرضه على منصة نتفلكس يوم 31 يوليو الجاري، ويأتي من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.
تدور أحداث "السيستم" حول وحيد يجسد دوره أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ويلعب دوره طارق لطفي ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.
"رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من السينمات إلى المنصةتنطلق أربعة أعمال سينمائية مميزة تتنوع بين الدراما والكوميديا والتجريب الفني، على المنصات الرقمية خلال شهر أغسطس الجاري، بعد أن أنهت جولتها السينمائية في الوقت الذي عُرضت فيه، وكانت البداية بفيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي انطلق عرضه أمس الخميس على منصة شاهد، بعدما تم إطلاقه في السينمات في الأول من يناير 2025.
فيلم "رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر وركين سعد وإخراج خالد منصور، وحظي بجولة عرض في العديد من المهرجانات السينمائية، وتدور أحداثه حول (حسن)، الشاب الذي يتورط برفقة (رامبو)؛ كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح مطاردًا من قِبل جاره (كارم)، الأمر الذي يدفع (حسن) للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو.
"الهنا اللي أنا فيه" كوميديا ينتظرها الجمهوريأتي الفيلم الكوميدي "الهنا اللي أنا فيه" من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس كأحد أبرز الأعمال التي جذبت الجمهور في خلال فترة نهاية العام الماضي وبدابة هذا العام، محققاً إيرادات مميزة سواء داخل مصر أو خارجها وتحديداً السعودية، ليكون الجمهور على موعد مع اتاحة الفيلم على منصة يانجو بلاي بدءًا من يوم الخميس المقبل 14 أغسطس.
تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" حول طبيب يُدعى أحمد، يجسّد دوره كريم محمود عبد العزيز، يعيش حياة مستقرة مع زوجته التي تؤدي دَورها ياسمين رئيس، وتتوالى الأحداث عندما تطلب الزوجة من زوجها الزواج من صديقتها المقرّبة، التي تلعب دَورها دينا الشربيني، في مفاجأة غير متوقّعة تُغيّر مجرى حياتهما، وذلك خلال مواقف مليئة بالكوميديا،
"أنف وثلاث عيون" معالجة جديدة لرواية كلاسيكية على نتفلكسبعد إعادة تقديم الرواية الكلاسيكية للدكتور إحسان عبد القدوس، أطلّ علينا فيلم "أنف وثلاث عيون" برؤية جديدة عن التي تحولت سابقًا إلى فيلم سينمائي في السبعينيات، حيث حصل الفيلم على فرصة العرض في السينمات خلال شهر فبراير 2024 ولكن لم يحقق النجاح المتوقع على مستوى شباك التذاكر، لتكون المنصات منفذًا مهمًا لتعويض ما فاته.
فيلم "أنف وثلاث عيون" ينطلق عرضه على منصة نتفلكس يوم 31 يوليو الجاري، ويأتي من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.
المنصات فرصة جديدة لفيلم "السيستم"الفيلم الرابع الذي انضم إلى قائمة الأعمال المنتظرة على المنصات خلال شهر اغسطس الجاري، "السيستم" حيث أعلنت منصة yango play عرضه على شاشته قريباً، وذلك بعدما عُرض الفيلم في صالات السينما خلال شهر فبراير 2024 وحقق ايرادات ضعيفة لم تصل إلى مليون و500 ألف جنيه، وسيكون العرض على المنصة فرصة لجذب الجمهور بشكل أكبر.
تدور أحداث "السيستم" حول وحيد يجسد دوره أحمد الفيشاوي، وهو شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ويلعب دوره طارق لطفي ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.
