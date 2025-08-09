الأميرة بياتريس في يوم ميلادها.. صور وكلمات حنونة من أسرتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 11:09 صباحاً - وافق يوم أمس الجمعة 8 أغسطس يوم ميلاد الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث، وقد حرص أفراد أسرتها على الاحتفال معها بهذا اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة الصور المرفق بها كلمات تعبر عن حبهم وتقديرهم لها التي تعكس روابطهم القوية.

زوج الأميرة بياتريس.. أنتِ الأروع نحبكِ كثيراً

https://www.instagram.com/p/DNGobyYohrJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGobyYohrJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGobyYohrJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كان إدواردو مابيلي موزي، زوج الأميرة بياتريس، أول من قدم تهنئته لزوجته بمناسبة يوم ميلادها، حيث شارك صورة لها من حدث رويال أسكوت لعام 2023 وتبدو مبتسمة، وأرفق تعليقاً جاء به: "يوم ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة. أنتِ الأروع. نحبكِ كثيراً"، وأرفق ثلاثة حروف مع التعليق في إشارة له وابنه (ولفي) وابنتيهما (سيينا البالغة من العمر 3 سنوات وأثينا البالغة من العمر 6 أشهر).

الأميرة يوجيني.. فيض من الذكريات

https://www.instagram.com/p/DNGtiq3CRtm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGtiq3CRtm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNGtiq3CRtm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حرصت الأميرة يوجيني على توجيه تحية من نوعٍ خاص لشقيقتها من خلال مشاركة صور التي تحمل العديد من الذكريات جمعتهما في أوقاتٍ مختلفة، وكما ظهرت معهما والدتهما سارة فيرغسون، وأرفقت الأميرة يوجيني في تعليقها على الصور ما يلي: "يوم ميلاد سعيد لبيبيا العزيزة.. أختي الكبيرة، الأفضل في العالم كله".

سارة فيرغسون.. الأمومة الطاغية

تحرص سارة فيرغسون على توجيه تحية خاصة لابنتيها في لحظاتهما السعيدة، وفي يوم ميلاد الأميرة بياتريس، كان لدوقة يورك مشاركة مميزة طغى عليها طابع الأمومة، جاءت من خلال مشاركة مقطع فيديو وهي تحتضن ابنتها على أنغام أغنية i hope you don't mind لـ إيلي غولدينغ.

وأرفقت تعليقاً مؤثراً جاء به: "يوم ميلاد سعيد حبيبتي بياتريس. لا شيء يضاهي احتضانكِ والشعور بالرابطة الرائعة التي جمعتنا منذ ولادتكِ. أنتِ تُلهمينني كل يوم بقوتكِ ولطفكِ وحبكِ الجميل لعائلتكِ ورعايتكِ لها. لحظات كهذه لا تُنسى، وأعتز بها أكثر مما توصفه الكلمات. العناق، الضحك، والتفاهم الهادئ بيننا. أنتِ تجعليني فخورة جداً بكوني أمكِ، وأشعر بامتنان لا حدود له للمرأة التي أصبحتِها".

نبذة عن الأميرة بياتريس

https://www.instagram.com/p/DNF2qu_t8L_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNF2qu_t8L_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNF2qu_t8L_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ولدت الأميرة بياتريس يوم 8 أغسطس عام 1988، منذ صغرها وحتى اليوم عُرفت بقلبها الخيري واهتمامها بمساعدة الآخرين، وبرزت من خلال عملها في العديد من المؤسسات الخيرية، إذ شاركت في حملات لدعم القضايا الاجتماعية، وتميزت بجهودها في دعم الأطفال من ذوي الحاجات الخاصة وتعزيز التوعية حول القضايا الصحية والتعليمية.

وقد كشفت الأميرة بياتريس عن خطوبتها من إيدواردو مابيلي موتسي، الذي ينتمي إلى العائلة المالكة الإيطالية الشهيرة، في سبتمبر من عام 2019 وبعد علاقة حب استمرت لفترة من الزمن. وقد تزوج الثنائي في 17 يوليو 2020، في حفل صغير نتيجة للظروف المتعلقة بجائحة كورونا في ذلك الوقت.

وأقيمت مراسم الزفاف في كنيسة "The Royal Chapel of All Saints" في وندسور بحضور أسرتي العروسين فقط وبالتزامن مع إجراءات التباعد الاجتماعي.

اختارت الأميرة بياتريس أن تتألق في حفل زفافها بفستان جدتها الراحلة الملكة إليزابيث التي ارتدته الملكة في مناسبات عديدة، بما في ذلك العرض الأول لفيلم لورنس العرب في سينما أوديون في ليستر سكوير في 10 ديسمبر 1962، كما أنها ارتدته في افتتاح الدولة عام 1966 وأربع مرات غير ذلك قبل أن يصل للأميرة بياتريس.

كما ظهرت بياتريس في حفل زفافها بتاج عزيز خاص بالملكة إليزابيث كانت قد ارتدته في يوم زفافها إلى الأمير فيليب في عام 1947، كما ارتدته الأميرة آن، ابنة الملكة، في زفافها لـ مارك فيليبس في عام 1973 والذي يضم 739 بريليانت و149 ألماسة باتون.

ورُزقت الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي بابنتهما الأولى سيينا إليزابيث، التي ولدت في سبتمبر 2021، ثم في يناير من هذا العام 2025 بابنتهما الثانية أثينا. كما أن الأميرة بياتريس أيضاً زوجة أب لـ "ولفي" من مواليد عام 2016 وهو نجل إيدو من علاقة سابقة مع دارا هوانغ.

احتفظت بلقبها الملكي

بعد أن أمرت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بتجريد الأمير "أندرو" من ألقابه الملكية وانتماءاته العسكرية والتوقف عن استخدام صفته الرسمية، أثيرت الكثير من الأسئلة حول مصير ألقاب ابنتيه الأميرتين يوجيني وبياتريس، إلا أن ما حدث لم يغير من موقفهما، وحافظا على ألقابهما الملكية ولقب الأميرة، هذا بالإضافة للسيدة "مابيلي موزي" للأميرة "بياتريس" والسيدة "بروكسبانك" للأميرة "يوجيني".

بمعنى آخر، كل شيء بقي كما كان للأميرة بياتريس وشقيقتها فقط، بينما لم يعد يُعرَّف والدهما بلقبه الملكي.

