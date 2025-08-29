ظهور نادر لشمس البارودي وهذا ردّها على المنتقدين

في ظهور نادر، فاجأ عمر نجل الممثّل الرّاحل حسن يوسف متابعيه على “إنستغرام” بنشر صورة جديدة لوالدته الممثّلة المعتزلة شمس البارودي، إذ لاقت الصّورة تفاعلًا واسعًا وإشادات بجمال إطلالتها ورقيّها.

تزامنًا مع ذلك، تواصل “البارودي” نشاطها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إذ تنشر لمتابعيها كتابات شخصيّة تستعيد من خلالها ذكريات جميلة مع زوجها الرّاحل. إلّا أنّ بعض هذه المنشورات تعرضها لانتقادات إذ وصفتها إحدى المتابعات “بالخرف”، الأمر الّذي دفعها للرّدّ مؤكّدة أنّها تكتب منذ أكثر من عشرين عامًا وأنّ صفحتها مساحة للتّعبير عن آرائها، مشدّدةً على أنّ زوجها كان يقرأ ما تكتبه.

كما أوضحت أنّ وفاءها لزوجها لا يقتصر على الكلمات، بل يتجلّى في الدّعاء المستمرّ والتّصدّق عنه، إضافة إلى ختم القرآن مرّات عديدة لروحه ولروح ابنهما عبدالله الّذي غادر عالمنا في العام ٢٠٢٣، غرقًا في السّاحل الشّمالي.