بالصّور- احتفال سعيد يجمع ليلى زاهر وهشام جمال في أجواء رومنسيّة

إحتفل المنتج والممثّل هشام جمال بعيد ميلاد زوجته الممثّلة ليلى أحمد زاهر، وهو الأوّل لها بعد زواجهما، إذ وجّه لها رسالة مؤثّرة تتّسم بالحبّ والامتنان، مؤكّدًا اعتزازه بنجاحها وسعادته بوجودها إلى جانبه.

وبهذه المناسبة، نشر هشام مجموعة صور جمعته بليلى عبر حسابه على “إنستغرام”، ودوّن تعليقًا رومنسيًّا قال فيه: “نكتشف الحياة معًا.. نسعى لتحقيق أحلامنا.. أفتخر برؤيتك تتألّقين.. ممتن لدعمك المميّز.. عيد ميلاد سعيد لزوجتي، حبّ حياتي.”

ليلى من جانبها ردّت برسالة محبّة، كتبت فيها: “لا أطيق الانتظار لأشاركك المزيد من الحياة.. أحبّك.”

ولم يقتصر الاحتفال على الزّوجين فقط، إذ عبّرت الممثّلة ملك زاهر، شقيقة ليلى، عن حبّها الكبير لها بطريقة خاصّة، إذ نشرت مقطع فيديو تضمن لقطات من طفولتهما وذكريات مميّزة جمعتهما، وأرفقته برسالة طويلة قالت فيها: “صحيح مليانة الدّنيا أحضان، بس إنتي مش أيّ مكان.. إنتِ بالنسبة لي أمان.”

وأضافت ملك أنّ شقيقتها ليست مجرّد أخت، بل عالمها كلّه، مؤكّدة أنّ الرّابط بينهما أعمق من أيّ وصف، فقد عاشتا معًا كلّ المراحل من الطفولة حتّى التّخرّج، وتشاركتا الضّحك والدّموع. وأوضحت أنّها تعتبرها بمثابة ابنتها وأكبر نعمة في حياتها، وتفتخر بها دائمًا وتقف خلفها في كلّ خطوة.

واختتمت رسالتها قائلة إنها تفتقدها في كل لحظة، لكنّها سعيدة لرؤيتها تعيش حياتها مع من تحبّ، وتتمنّى لها مستقبلًا يتّسم بالتألّق، مؤكّدة أنّ ليلى ستبقى فخرها الأبدي وأعظم حبّ في حياتها.