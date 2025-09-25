عايض يكشف عن أغاني الجزء الثاني من ألبومه عايض 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 04:03 مساءً - كشف الفنان عايض عن اعتزامه لطرح الجزء الثاني من ألبومه عايض 2025 ، ومن خلال صفحتيه بسناب شات ومنصة x ، وكتب لجمهوره الذي دائمًا يسأله عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد بقية أغاني ألبومه وكتب لهم: "الجزء الثاني من ألبومي صار جاهز خلكم قريبين ".

كما نشر بوستر بمنصة x وكشف عن الأغاني الجديدة التي سيقدمها.

وكتب أيضًا "قريبًا، ألبوم عايض 2025 الجزء الثاني".

الجزء الثاني من ألبوم عايض 2025

وكان عايض قد نشر بوستر لأغاني الجزء الثاني من ألبوم عايض 2025 والتي ستكون 7 أغاني هي كالتالي

أغنية "اشتقت" من كلمات رزان وألحان ياسر بو علي.

أغنية "شفتك اليوم" من كلمات العالية "شموخ" وألحان ياسر بوعلي.

أغنية "دون عذر" وأغنية "حبيبي رح" ومن كلمات عين وألحان راكان.

أغنية "جزيل الشكر" كلمات عوض نفاع وألحان راكان .

أغنية "ما طرالك" من كلمات عين وألحان راكان.

أغنية "كل ما حاولت" من كلمات خالد الكيادي و ألحان راكان .

أغاني ألبوم عايض 2025 الجزء الأول

— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy)

أما أغاني ألبوم عايض 2025 الجزء الأول التي طرحها مؤخرًا احتوى على 7 أغانٍ أيضًا، وكانت مع نخبة من الشعراء والملحنين الذين تعاون معهم، وهي كالتالي:

الأغنية الأولى هي "سلام"، من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي"، من كلمات قوس، وألحان سهم.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي"، من كلمات علي مساعد، وألحان ياسر بوعلي.

الأغنية الرابعة "طلعت أبيه"، كلمات عين، وألحان راكان.

أما الأغنية الخامسة فهي "أعتذر وأجيك"، من كلمات عين، وألحان راكان.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو"، من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان.

الأغنية السابعة "يا للأسف!"، من كلمات فارس فايح، وألحان راكان.

حفل عايض بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت

— عايض يوسف | Ayedh yousef (@ay12dy)

هذا ويستعد الفنان السعودي عايض للالتقاء بجمهوره بدولة الكويت، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتحديداً قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في تاريخ 2 أكتوبر 2025، ويعد أول حفل له بهذا المركز الثقافي.

وشارك حساب مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على إنستغرام مؤخرًا بوستر الحفل وكتب وقتها: "جمهور الفنان السعودي المحبوب عايض يوسف على موعد مع لقاء جديد، في أولى حفلاته بالمركز والتي تستضيفها قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في 2 أكتوبر، سيقدم عايض خلال الحفل باقة من أنجح وأشهر أعماله، إلى جانب أغنيات ألبومه الأخير "عايض 2025"، تميّز عايض يوسف بتجديده الدائم واعتماده على أنماط وأساليب موسيقية متنوعة، ما جعله أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية الشباب، وفتح أمامه آفاق انتشار واسعة عبر ألبوماته المتعددة وحفلاته الغنائية".

وكان حساب حفلات الكويت قد نشر مؤخرًا بوستر الحفل أيضًا وعلق وقتها وكتب: "جاهزين؟، نقدم لكم الفنان عايض يوسف في ليلة استثنائية 2-10-2025،مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ".

بوستر غلاف ألبوم عايض الجزء الثاني -الصورة من حساب عايض على منصة x

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».