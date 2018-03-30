السفير اللبناني في البحرين يكرّم راغب علامة – بالفيديو والصور

متابعة الخليج 365: أقام السفير اللبناني في البحرين الدكتور ميلاد نمور حفل عشاء على شرف السوبر ستار راغب علامة مساء 29 آذار/مارس الجاري في منزله في مملكة البحرين.

حفل العشاء حضره عدد كبير من السفراء العرب والأجانب والشخصيات المرموقة وقد قام خلاله السفير البحريني بتكريم راغب علامة على نجاحاته المتتالية ونشاطاته الإجتماعية والإنسانية في مختلف الدّول العربية.

راغب علامة شارك الجمهور ومحبّيه بلقطات حصرية وصور من العشاء التكريمي وبتعليقه عليها كتب: “شكر خاص ومميّز لصديقي العزيز السفير اللبناني في البحرين د. ميلاد نمور على هذه الكلمات المؤثرة والإستقبال الحار والأمسية الجميلة التي أمضيناها بضيافته أمس”.

الجدير ذكره أن راغب علامة سيحيي مساء اليوم حفلاً غنائياً ضخماً في مهرجان خليج البحرين الذي يندرج ضمن فعاليات ربيع الثقافة البحرينيّ.