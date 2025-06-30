شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 30-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرار نسبي ، مقابل الجنيه، حيث سجل الدولار اليوم الإثنين 30 يونيه 2025 في البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في عدد من البنوك الرئيسية كالأتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.