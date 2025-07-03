الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على تباين مع نهاية جلسة التداولات.

وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بمقدار 29.28 نقطة، بما يعادل 0.47% ليصل إلى 6227.29 نقطة.

كما زاد “ناسداك” المجمع 190.24 نقطة، أي بنسبة 0.94%، ليغلق عند 20393.13 نقطة.

وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 8.70 نقاط، بمقدار 0.02%، لينهي الجلسة عند 44486.24 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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