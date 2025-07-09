شكرا لقرائتكم خبر عن مستخدمو "السوشيال ميديا" يشيدون بأداء شبكة فودافون عقب حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، منشورات وتعليقات حول حادث الحريق الذى اندلع فى سنترال رمسيس، والذى أثر على خدمات الاتصالات والبنوك والبورصة والطيران وحجز القطارات.

وركزت معظم التعليقات على أسباب وملابسات الحريق، وبطولات أفراد الحماية المدنية فى السيطرة عليه، وأبدوا تعاطفًا مع ضحايا الحريق من موظفى الشركة المصرية للاتصالات، كما كان لافتًا اهتمام رواد التواصل الاجتماعى بتقييم أداء شركات المحمول وخدماتها سواء الصوت أو البيانات عقب تأثير الحريق على خدمات الاتصالات.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بأداء شبكة "فودافون" عقب حريق سنترال رمسيس، معلقين: "الشبكة حافظت على استقرار خدمات الصوت والبيانات، رغم الضغط الذى شهدته الشبكة فى الساعات التالية لاندلاع الحريق للاطمئنان على ذويهم، وكذلك استعادة خدمات "فودافون كاش"، فى أسرع وقت"، كما أشاد المستخدمون بانتظام خدمات البنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، وسرعته فى الرد على استفسارات العملاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتكرر فيه الإشادة من حين لآخر بأداء بعض شبكات الاتصالات خلال الأزمات، وسط مطالبات بتطوير البنية التحتية لكل الشركات لضمان الجاهزية الكاملة وقت الطوارئ.