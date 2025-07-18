شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم: نستهدف تصدير 67% من الإنتاج بقيمة 32.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة تسعى لفتح أسواق جديدة خارجيًا لتحقيق مستهدفها في تصدير 210 ألف طن معدن بنسبة 67% من الإنتاج، وهو المعدل الطبيعي لصادرات الشركة خلال الأعوام السابقة، وذلك وفقًا للمزيج البيعي الذي يحقق أعلى عائد للشركة باستهداف المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص الموازنة التقديرية لشركة مصر للألومنيوم عن العام المالي 2025/2026، والذي تضمن ملاحظة أن الشركة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 32.5 مليار جنيه تمثل 66.6% من إيرادات النشاط مقابل صادرات فعلية بقيمة 16.4 مليار جنيه تمثل 50% من إيرادات النشاط عام 2023/2024، بارتفاع بنحو 16.1 مليار جنيه بنسبة 98.1%، في حين بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 14.2 مليار جنيه بنسبة 63.7% من الصادرات المستهدفة والبالغة 22.3 مليار جنيه.



أرجعت شركة مصر للألومنيوم، سبب استهداف الشركة إنتاج تام بكمية 310 ألف طن معدن خلال عام 2025/2026 مقابل إنتاج تام فعلي بكمية 305 أطنان عام 2023/2024 بارتفاع قدره 5 آلاف طن معدن، مشيرة إلى أن سبب انخفاض الإنتاج الفعلي عام 2023/2024 إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة مثل جائحة كورونا والحروب العالمية والحرب التجارية بين أمريكا والصين مما أثر بالسلب على السوق العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية خلال عام الموازنة بعد تحرير سعر الصرف.

يأتي هذا ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول استهداف الشركة بموازنة عام 2025/2026 إنتاج بسعر البيع قيمته 48.3 مليار جنيه مقابل إنتاج فعلي عام 2023/2024 بلغ نحو 31.8 مليار جنيه بارتفاع نحو 16.5 مليار جنيه بنسبة 52%، في حين بلغت قيمة الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 22.8 مليار جنيه بنسبة 56.5% من من قيمة الإنتاج التام المستهدف عام 2024/2025، والبالغ 40.4 مليار جنيه.

أوضحت شركة مصر للألومنيوم، أنه جاري العمل على تنفيذ توصيات الجمعية العامة بشأن التصرف الاقتصادي قي المخزون الراكد والمخلفات، والتي بلغت أرصدتهم في 31 ديسمبر عام 2024 نحو 566.5 مليون جنيه، مضيفة أنه جاري تنظيم مزادات للتصرف في المخلفات والرواكد.



وبينت "مصر للألومنيوم"، سبب استهداف نمو الأرباح إلى 13.7 مليار جنيه عام 2025/2026 بزيادة بقيمة 4.4 مليار جنيه عن عام 2023/2024، نتيجة اتباع الشركة لسياسة مرنة للتعامل مع متوسط السعر الأساسي للمعدن، ومع أسعار الخامات الرئيسية والمساعدة، إضافة إلى توجه الشركة نحو الاستغلال الأمثل للطاقة القصوى الإنتاجية المتاحة، ومن المستهدف تعظيم العائد على المبيعات من خلال تعظيم العائد على المبيعات المستهدفة، واتباع الشركة لسياسة تقليل تكاليف الإنتاج.