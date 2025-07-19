شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 19-7-2025 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-7-2025 فى البنك الأهلى المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 160.84 جنيه للشراء، و161.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 66.96 جنيه للشراء، 67.94 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 57.06 جنيه للشراء، 57.59 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 66.03 جنيه للشراء، 66.43 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 13.11 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 160.48 جنيه للشراء، و161.93 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.