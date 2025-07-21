شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للطباعة تعلن طرح 10% من أسهمها بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الوطنية للطباعة، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية، ومن المتوقع أن يتضمن الطرح عملية بيع ثانوية لما يصل إلى 21.2 مليون سهم عادي، ما يمثل نسبة 10% من رأس مال الشركة المصدر، وذلك من قبل شركة ناشونال برينتينج انترناشونال هولدنج، جراند افيو انفستمنت هولدنجز كورب، ومساهمين أقلية آخرين.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن الطرح سيشمل طرح خاص تم الحصول على التزام كامل بها من عمران محمد العمران، وهو رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز، وطرح عام للجمهور بسعر موحد للسهم الواحد.

وأضافت الشركة، أنها تعمل حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يخص الطرح بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح، وأي موافقات من الهيئة العامة للرقابة الماليةن ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب ما بين 27 إلى 31 يوليو، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وظروف السوق السائدة.