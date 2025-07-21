شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 16.13 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وقال البنك الأهلي السعودي في بيان لـ "تداول

وأضاف: "ارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 6.6% ليصل إلى 9.5 مليار ريال نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 0.5% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 20.6% وارتفاع في صافي دخل تحويل عملات أجنبية بنسبة 41.5%، بالاضافة الى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 23.6%. بينما انخفض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 243.6%.

وعلى أساس نصف سنوي، ارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 18% إلى 12.16 مليار ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 10.27 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2024.

ويعود ذلك، بحسب بيان البنك، إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين إلى 12.2 مليار ريال بنسبة 18.4% وكان ذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بالإضافة الى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

