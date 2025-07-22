شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يُكلف حسام صديق بمهام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف حسام صديق، للقيام بمهام واختصاصات الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وذلك لمدة عام، إلى جانب عمله، وذلك فى اطار الحرص على تمكين الشباب المؤهل لتولي المناصب فى الجهاز الإداري.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتفاعل المستمر مع المؤسسات البرلمانية بما يخدم أهداف قطاع السياحة والآثار، ويواكب أولويات الدولة المصرية في دعم التنمية المستدامة وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية والتعاون المشترك.

ويمتلك حسام صديق خبرة واسعة في العمل الإداري والمؤسسي ، كما يتمتع بسجل حافل من الكفاءة والالتزام في أداء مهامه، ما دفع القيادة الوزارية منحه الثقة بتكليفه بمسؤولية واحدة من أكثر الإدارات أهمية من حيث التنسيق السياسي والمؤسسي.

وتُعد الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية أحد المحاور الحيوية في الهيكل التنظيمي للوزارة، كونها حلقة الوصل الأساسية مع مجلسي النواب والشيوخ، والتنسيق مع مكاتب النواب، من خلال التواصل المستمر.



ويأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية مع قرب بدء دور انعقاد جديد للبرلمان، وتكثيف الجهود لتنظيم كل ما يخص قطاع السياحة والآثار، داخل البرلمان بغرفتيه وهو ما يتطلب إدارة ذات كفاءة عالية وقدرة على بناء جسور الثقة مع المؤسسات التشريعية.