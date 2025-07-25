شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب بعد اتفاق التجارة بين أمريكا والشركاء التجاريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب اتفاق التجارة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، صرح دبلوماسيان أوروبيان يوم بأن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يتجهان أيضًا نحو إبرام اتفاق تجارى قد يشمل فرض رسوم جمركية أمريكية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى إعفاءات.

عاد التفاؤل إلى الأسواق بإمكانية إبرام واشنطن المزيد من الصفقات التجارية قبل الموعد النهائى الذى حدده ترامب فى الأول من أغسطس لرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الاقتصادات الكبرى.



وقد انخفض سعر الذهب منذ تداول الأمس بفضل الأخبار الإيجابية حول صفقات التجارة العالمية، الأمر الذى يقلل من مخاطر تراجع النمو العالمى، ويدعم التوجه السائد نحو المخاطرة فى الأسواق المالية.



من جهة أخرى تزايد الطلب على المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن بفضل بعض الأرباح الإيجابية لقطاع التكنولوجيا، بعد أن سجلت شركة ألفابت المالكة لجوجل، نتائج أفضل من المتوقع فى الربع الثانى مدعومة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.



كان التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعى دافعًا رئيسيًا لشهية المخاطرة، بعد أن وقع ترامب يوم الأربعاء ثلاثة أوامر تهدف إلى تعزيز هذه الصناعة فى الولايات المتحدة. هذا إلى جانب التفاؤل بشأن اتفاقية التجارة مع اليابان، أدى إلى تسجيل وول ستريت مستويات قياسية يوم الأربعاء.



الطلب حاليًا منخفض من الباحثين عن ملاذ آمن فى الأسواق المالية وهو ما يتسبب فى تراجع سعر الذهب، بينما لا تزال مشتريات البنوك المركزية قوية وإن لم تكن بنفس قوتها فى وقت سابق من العام، ولكن بشكل عام لا يزال من المتوقع ارتفاع سعر الذهب على المدى الطويل.



تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى المقرر عقده يومى 29 و30 يوليو ومن المتوقع أن يبقى اجتماع السياسة النقدية على أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي. ويتوقع المستثمرون أن يستأنف البنك الفيدرالى تخفيضات أسعار الفائدة فى سبتمبر.



من جهة أخرى انخفض استهلاك الذهب فى الصين بوتيرة أبطأ فى النصف الأول من عام 2025، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن قويًا، وعوض جزئيًا عن تراجع الطلب على المجوهرات.

حيث أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الذهب الصينية المدعومة من الدولة أن مشتريات الذهب فى الأشهر الستة الأولى من عام 2025 انخفضت بنسبة 3.5% على أساس سنوى لتصل إلى 505.205 طن، مقارنة بانخفاض بنسبة 5.6% فى الفترة نفسها من عام 2024.



وسجل سعر جرام الذهب فى مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجعها من أعلى مستوياتها فى أكثر من شهر، متأثرة بعمليات جنى أرباح عالمية وانتعاش محدود للدولار الأمريكى، وسط ترقب المستثمرين لمستجدات المحادثات التجارية قبيل الموعد النهائى المرتقب فى الأول من أغسطس المقبل.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4660 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3994 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3106 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا