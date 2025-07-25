شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الإسكان تتلقى 6863 طلب توفيق أوضاع أراضى بسفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 25-7-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تلقي وزارة الإسكان 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بمدينة سفنكس الجديدة، على مساحة إجمالية 58454 فدانا بالمدينة، وإعلان شركة "أوتسوكا"، خطة إنشاء مصنع جديد للمنتجات الغذائية التكاملية تحت اسم "عرب أوتسوكا للمكملات الغذائية"، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه (40 مليون دولار )، ويوفر أكثر من 1400 فرصة عمل.

الاستثمار: شركة يابانية تبنى مصنعًا للمنتجات الغذائية باستثمارات 2 مليار جنيه

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءات مكثفة مع مسؤولى 4 شركات يابانية، لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وامكانيات تواجد وتوسع هذه الشركات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة اليابان.

عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركة "أوتسوكا"، والتي تعمل في مصر من خلال ثلاث كيانات صناعية كبرى تشمل "مصر أوتسوكا" في العاشر من رمضان لتصنيع المحاليل الوريدية، و"أوتسوكا العبور" التي تم تأسيسها في 2014 لتعزيز القدرة الإنتاجية، و"أوتسوكا جبتو" وهي شراكة مع شركة جبتو فارما منذ عام 2021 لتسويق الأدوية في مصر والمنطقة، وحضر اللقاء أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة أوتسوكا مصر،وكويتشي أوكادا، نائب رئيس اوتسوكا مصر.

وقد استعرض ممثلو الشركة خطة إنشاء مصنع جديد للمنتجات الغذائية التكاملية تحت اسم "عرب أوتسوكا للمكملات الغذائية"، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2 مليار جنيه (40 مليون دولار )، ويوفر أكثر من 1400 فرصة عمل، مما يؤكد التزام الشركة بتعميق التصنيع المحلي وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية.

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعرض زيادة المنطقة الصينية بـ10 كيلو مترات

اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد الرسمي المرافق له، جولته الترويجية بجمهورية الصين الشعبية بزيارة إلى مقاطعة تيانجين (Tianjin)، وشملت الزيارة عددًا من اللقاءات الرسمية مع كبار ممثلي منطقة بينهاي الجديدة (Binhai New Area) ومجموعة "تيدا للاستثمار القابضة" (TEDA Investment Holding) وميناء تيانجين (Tianjin Port) ومنطقة التجارة الحرة، كما قام الوفد بجولة ميدانية داخل ميناء تيانجين، للاطلاع على ممارسات إدارة وتشغيل الميناء.

وتم استعراض أوجه التعاون المشترك ومناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, وشهد الاجتماع حوارًا مثمرًا حول ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها التباحث حول إمكانية تخصيص مساحة جديدة لمجموعة "تيدا" لتنميتها داخل نطاق المنطقة الاقتصادية تبلغ 10 كيلو متر مربع، وذلك بعد اقترابها من استكمال تنمية المراحل الثلاث السابقة، والتي كان آخرها المرحلة الثالثة بمساحة 2.8 كيلومتر مربع، أما المحور الثاني فتناول فرص التعاون في مجال المواني، حيث أبدى مسؤولو ميناء تيانجين اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على إمكانات موانئ الهيئة، خاصة ميناء شرق بورسعيد بعد التطوير الأخير، ومن المقترح إرسال وفد فني في الفترة المقبلة لزيارة موانئ شرق بورسعيد والسخنة وبحث أوجه التعاون.

وتناول المحور الثالث طرح وليد جمال الدين لفكرة قيام أحد البنوك الصينية بالاستحواذ على بنك عامل داخل السوق المصرى، لتقديم خدمات مصرفية مخصصة للمستثمرين الصينيين العاملين في نطاق تيدا أو غيرها من المناطق الصناعية في مصر، مما يسهم في تسهيل المعاملات ودعم الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة.

الإسكان: تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع أراضي بمساحة 58 ألف فدان بسفنكس الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات ومشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك من خلال تقارير دورية عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.

قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إنه تم تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بالمدينة، على مساحة إجمالية 58454 فدانا بالمدينة، وتم وجارٍ دراسة تلك الطلبات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ طريق محور سفنكس " بطول 16 كم مرحلة أولى بجانب أعمال التوسعة بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذا الطريق الرابط وخط مياه قطر (400/500 مم ) من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، والأعمال الاستشارية لمأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15 كم تقريبا، والروافع اللازمة للمدينة.