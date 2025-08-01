شكرا لقرائتكم خبر عن 48.64 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة الأول من أغسطس 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة الأول من أغسطس 2025، فى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة فى البنوك المصرية. وجاء سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء. 48.74 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.62 جنيه للشراء. 48.72 جنيه للبيع.

