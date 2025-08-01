شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات حول خطة تطوير منطقة المعمورة بالإسكندرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعظيم العوائد الاستثمارية من الأصول المملوكة للشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات، منها منطقة المعمورة حيث أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.

الجولة شملت عددًا من المواقع الحيوية بمنطقة المعمورة التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتعظيم عوائدها.. تعرف علي التفاصيل في 8 معلومات .

1- تنفيذ خطة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لزوار المعمورة وأهالي الإسكندرية.

2- رفع كفاءة الشاطئ، وتطوير البوابات الرئيسية، بالتكامل مع مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة.

3-المعمورة تملك مقومات تؤهلها لأن تكون منطقة جذب سياحي واستثماري مستدام، تتكامل فيها المقومات الطبيعية مع جودة البنية التحتية والخدمات.

4- دعم محافظة الإسكندرية الكامل لتسهيل الإجراءات وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لضمان إنجاح المشروعات.

5- وجذب المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين.

6- أبرز المشروعات السكنية والتجارية التي تم تنفيذها بالفعل، المعمورة لافي"، "المعمورة ريفيه" في قلب منطقة المعمورة الشاطئ.

7-مشروع "أبهى حياة" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يضم 45 عمارة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء مول خدمي متكامل ضمن المشروع في امتداد التوسعات الشمالية للمدينة.

8- عدد من المشروعات الجديدة، منها: مشروع "راقية الإبراهيمية" بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية (سكني – تجاري – إداري)، مشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي.