الاقتصاد

«أكوا باور»: توزيع 14.7 مليون ريال تعويضا لـ«حملة حقوق الأولوية»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أكوا باور»: توزيع 14.7 مليون ريال تعويضا لـ«حملة حقوق الأولوية»

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:57 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة أكوا باور، اليوم، توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور: 14,712,910 ريال.
ونوهت بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص/المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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