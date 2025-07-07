ثلاث عوامل قد تؤثر على سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع: تعرف عليها

افتتح سوق العملات الرقمية المشفرة الأسبوع بمكاسب طفيفة بعد تراجع محدود خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار التداول ضمن نطاق مستقر منذ أكثر من شهرين.

حاليا، تتجه الأنظار إلى ثلاثة عوامل رئيسية هذا الأسبوع والتي من شأنها التأثير على سوق الكريبتو وهي:

البيانات الاقتصادية الأمريكية: يشمل ذلك تقرير ائتمان المستهلك، ومؤشر تفاؤل الأعمال، وتوقعات الطاقة قصيرة الأجل، والتي قد تؤثر على معنويات السوق. محضر الاحتياطي الفيدرالي: سيترقب المستثمرون إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة، رغم أن السوق لا يتوقع أي خفض في شهر يوليو. الرسوم الجمركية الأمريكية: الموعد النهائي لها هو 9 يوليو قد يحرك الأسواق، أي تأجيل قد يعزز شهية المخاطرة، بينما فرض الرسوم قد يضغط على الأسواق التقليدية والعملات المشفرة.

حاليا تقدر القيمة السوقية لسوق الكريبتو بـ 3.44 تريليون دولار، وتواصل عملة البيتكوين الصعود مقتربة من 110,000 دولار، فيما استقر سعر الايثيريوم بالقرب 2,600 دولار وسط مقاومة مستمرة.

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