شركة Matador الكندية تستهدف خزانة بيتكوين بـ6,000 عملة بحلول 2027

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 05:32 مساءً - أعلنت شركة Matador Technologies، المتخصصة في حلول البيتكوين والمدرجة في البورصة، عن خطط طموحة لشراء ما يصل إلى 6,000 عملة بيتكوين بحلول عام 2027، في تسارع كبير لاستراتيجيتها في شراء العملة الرقمية.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، كشفت الشركة الكندية العاملة في تقنيات البلوكشين والبيتكوين عن هدفها المرحلي المتمثل في شراء 1,000 بيتكوين (BTC) بحلول عام 2026 أو قبله، مع تطوير استراتيجية خزانة بيتكوين للوصول إلى 6,000 BTC بحلول 2027.

تمتلك الشركة حاليًا 77.4 بيتكوين، أي ما يعادل نحو 9 ملايين دولار بأسعار السوق الحالية. أما هدفها طويل المدى، فهو امتلاك 1% من إجمالي المعروض العالمي من البيتكوين لتصبح من بين أكبر 20 شركة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم.

قال ديفن سوني، الرئيس التنفيذي لشركة Matador Technologies:

"أعمالنا مبنية على اعتبار البيتكوين أصلًا أساسيًا".

وأضاف أن النهج الجديد لا يقتصر على إدارة الخزانة فحسب، بل يشمل أيضًا "مكونات البنية التحتية والعمليات" المتوافقة مع نظام البيتكوين البيئي.

تمويل خزانة البيتكوين على مدى عامين

في 14 يوليو، قدمت شركة Matador نشرة اكتتاب بقيمة 900 مليون دولار كندي (656 مليون دولار أمريكي) لتوفير مرونة تمويلية على مدار 25 شهرًا.

وتشمل خطط التمويل مجموعة من الأساليب مثل عروض الأسهم المباشرة، والتمويلات القابلة للتحويل، وبيع الأصول، وتسليف البيتكوين، فضلاً عن الاستحواذات أو الشراكات الاستراتيجية.

وفي أوائل يوليو، حصلت الشركة على الموافقة النهائية من بورصة TSX Venture الكندية لتغيير نشاطها إلى شركة هجينة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار، مما مهد الطريق أمام استراتيجيتها لخزانة البيتكوين.

استراتيجية "العجلة المركّبة"

تعتمد استراتيجية الشركة، المعروفة بـ"العجلة المركّبة"، على أربعة محاور: التراكم الاستراتيجي للبيتكوين مع تعظيم عدد عملات البيتكوين لكل سهم، وتوليد عوائد من الخزانة عبر "استغلال تقلبات السوق والتعدين الصناعي"، وبناء تطبيقات واقعية تدر إيرادات مقومة بالبيتكوين، ودعم النظام البيئي من خلال شراكات مع مشاريع البنية التحتية للعملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi).

وقال مارك موس، كبير مسؤولي الرؤية في الشركة:

"خطة تراكم البيتكوين المستقبلية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار طويل الأمد في ميزانيتنا مع تقليل التعرض للمخاطر التضخمية".

ورغم إعلان الخطة، تراجعت أسهم Matador بنسبة 4.65% يوم الأربعاء، بحسب بيانات Google Finance. ومع ذلك، فإن أسهم الشركة لا تزال مرتفعة بنحو 37% منذ بداية العام.

خزائن البيتكوين تمثل 6% من المعروض العالمي

شهد هذا العام طفرة في عدد الشركات التي تحتفظ بخزائن بيتكوين، مع سعي العديد منها إلى تكرار نجاح شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور، التي تعد أكبر شركة مالكة لبيتكوين في العالم بقيمة 71 مليار دولار من الأصول.

وبحسب بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET، فإن الشركات العامة والخاصة تمتلك مجتمعة نحو 1.15 مليون بيتكوين، تبلغ قيمتها حاليًا 136 مليار دولار وتمثل ما يقرب من 6% من إجمالي المعروض المتداول.