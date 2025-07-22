صناديق بيتكوين الفورية تنهي سلسلة تدفقات داخلة استمرت 12 يومًا وسط عمليات جني أرباح

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - سجّلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين (Spot Bitcoin ETFs) صافي تدفقات خارجة بقيمة 131.35 مليون دولار يوم الإثنين، لتنهي بذلك سلسلة استمرت 12 يومًا من التدفقات الداخلة التي جذبت ما مجموعه 6.6 مليارات دولار.

وجاءت أكبر التدفقات الخارجة من صندوق ARKB التابع لشركة ARK Invest، بخسارة قدرها 77.46 مليون دولار في يوم واحد. وتبعه صندوق GBTC التابع لـGrayscale بتدفقات خارجة بلغت 36.75 مليون دولار، بينما خسر صندوق FBTC التابع لـFidelity ما قيمته 12.75 مليون دولار، بحسب بيانات منصة SoSoValue.

كما سجّل صندوق BITB التابع لـBitwise وصندوق HODL التابع لـVanEck تدفقات خارجة معتدلة بلغت 1.91 مليون دولار و2.48 مليون دولار على التوالي. في المقابل، لم يشهد صندوق IBIT التابع لـBlackRock وهو الأكبر من حيث صافي الأصول (86.16 مليار دولار) أي تدفقات داخلة أو خارجة.

في المجمل، لا تزال التدفقات الصافية التراكمية قوية عند 54.62 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي صافي الأصول عبر جميع صناديق بيتكوين الفورية 151.60 مليار دولار، وهو ما يمثل 6.52٪ من القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين.

شهدت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية تدفقات خارجية بعد سلسلة تدفقات داخلية استمرت ١٢ يومًا. المصدر: SoSoValue

المستثمرون يجنون الأرباح قرب المستويات التاريخية

جاءت التدفقات الخارجة البالغة 131 مليون دولار في وقت أقدم فيه مستثمرون ومؤسسات على تثبيت أرباحهم كوسيلة لإدارة المخاطر، وفقًا لفينسنت ليو، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة Kronos Research.

وقال ليو في تصريح لموقع Cointelegraph: "تعكس التدفقات الخارجة الأخيرة من صناديق المؤشرات عمليات جني أرباح قرب القمم، إلى جانب إعادة موازنة مدروسة من جانب المؤسسات لتثبيت المكاسب".

وأضاف أن هذه التدفقات تمثل تصحيحًا روتينيًا عقب صعود كبير في الأسعار، ولا تشير إلى حالة من الذعر لدى كبار المستثمرين، موضحًا: "ليست ذعراً بل إعادة تموضع إنها وقفة طبيعية بعد مسار صعودي قوي".

تأتي هذه التدفقات الخارجة المفاجئة بعد فترة من التدفقات الداخلة القياسية في وقت سابق من يوليو، حيث سجل يوم 10 يوليو تدفقات بلغت 1.18 مليار دولار، ويوم 11 يوليو تدفقات بقيمة 1.03 مليار دولار — وهي المرة الأولى في التاريخ التي يشهد فيها صندوق بيتكوين يومين متتاليين بتدفقات تفوق المليار دولار.

صناديق إيثيريوم تواصل الزخم الإيجابي

واصلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لإيثيريوم (ETH) سلسلة مكاسبها القوية، مسجلة تدفقات صافية إضافية بقيمة 296.59 مليون دولار يوم الإثنين. وبهذا، ارتفع إجمالي التدفقات الصافية التراكمية إلى 7.78 مليارات دولار، مع استمرار تنامي اهتمام المستثمرين.

صناديق الاستثمار المتداولة في إيثريوم تواصل ارتفاعها. المصدر: SoSoValue

وتتضمن هذه السلسلة، التي دخلت يومها الثاني عشر على التوالي، نشاطًا قياسيًا يوم الأربعاء الماضي، حيث سجلت صناديق إيثيريوم تدفقات يومية بقيمة 726.74 مليون دولار وهي الأكبر منذ إطلاقها. وتبعها يوم الخميس بتدفقات أخرى بلغت 602.02 مليون دولار، مدفوعة بشهية متزايدة تجاه منتجات إيثيريوم.