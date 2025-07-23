OpenAI وOracle توسّعان مشروع Stargate بقيمة 500 مليار دولار بالتزامن مع كشف Musk عن خطة xAI الطموحة

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - أعلنت شركة OpenAI عن توسعة قدرها 4.5 غيغاواط بالتعاون مع Oracle، لتغذية تطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وذلك ضمن رؤيتها بعيدة المدى لنشر قدرة حوسبية تبلغ 10 غيغاواط عبر الولايات المتحدة.

وستُضاف هذه التوسعة إلى منشأة Stargate في Abilene، تكساس، لتتجاوز المشروع التزامه الأصلي الذي تم الإعلان عنه في البيت الأبيض خلال يناير الماضي، بحسب ما صرّحت به الشركة يوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس التنفيذي لـOpenAI، Sam Altman، في منشور عبر منصة X:

"هذا مشروع بنية تحتية عملاق"، ونشر صورًا لموقع Abilene.

وفي منشور سابق، أكد أن أكثر من مليون وحدة GPU ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية العام، وعلّق مازحًا: "الآن عليهم أن يبدؤوا العمل على زيادتها 100 ضعف!".

الصفقة الإضافية مع Oracle سترفع إجمالي قدرة مشروع Stargate إلى أكثر من 5 غيغاواط، أي ما يكفي لتشغيل أكثر من 2 مليون شريحة ذكاء اصطناعي. وقال Altman:

"نُخطط لتوسيع طموحات مشروع Stargate بشكل كبير، إلى ما يتجاوز التزام الـ500 مليار دولار الذي أعلنا عنه في يناير".

سام ألتمان يعلن عن صفقة جديدة لتوليد 4.5 جيجاوات. المصدر: سام ألتمان



Musk يكشف عن خطة طموحة لـxAI

بعد إعلان OpenAI، شارك Elon Musk خطته الطموحة لمنصة الذكاء الاصطناعي التابعة له xAI، حيث كتب:

"هدف xAI هو الوصول إلى قدرة حوسبية تعادل 50 مليون وحدة H100 (لكن بكفاءة طاقة أفضل بكثير) خلال خمس سنوات".

وبحسب تقديرات مستخدم X المعروف بـTeslaPrice، فإن هذا يُمثل زيادة بواقع 500 ضعف عن أقوى حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم قبل عام واحد فقط.

ومن المتوقع أن تبدأ قريبًا عمليات Colossus 2، الحاسوب الفائق التابع لـxAI، باستخدام 550,000 شريحة GB200، أي ما يعادل تقريبًا 5.5 مليون وحدة H100. وإذا تحققت خطة Musk بالكامل، فسترتفع تلك القدرة لما يقارب عشرة أضعاف.

تحديات تواجه مشروع Stargate

في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس الأمريكي Donald Trump عن إطلاق مشروع Stargate، وهو مبادرة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تقودها شركات القطاع الخاص، بتكلفة تقدر بـ500 مليار دولار، بدعم من OpenAI وOracle وSoftBank، وبهدف بناء مراكز بيانات ذكاء اصطناعي عبر الولايات المتحدة وتوفير أكثر من 100,000 وظيفة.

لكن بحسب تقرير حديث من The Wall Street Journal، واجه المشروع تأخيرات كبيرة وخلافات داخلية بين الشركاء الرئيسيين، خاصة SoftBank وOpenAI.

ورغم الوعود الأولية بضخ 100 مليار دولار بشكل فوري، تم تقليص الأهداف القريبة إلى إنشاء مركز بيانات واحد فقط بحلول نهاية العام.