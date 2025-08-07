بنك Kakao الكوري الجنوبي يخطط لـ"مشاركة نشطة" في سوق العملات المستقرة

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 02:58 مساءً - يُقال إن الذراع المصرفية لشركة كاكاو كوربوريشن العملاقة في مجال التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، كاكاو بنك، تسرّع خطواتها نحو تقديم خدمات العملات المستقرة، في ظل التحول التنظيمي في البلاد بعد انتخاب الرئيس المؤيد للعملات الرقمية لي جيه-ميونغ.

ووفقًا لما ذكره موقع ZDNet Korea يوم الأربعاء، قال المدير المالي للبنك، كوان تيه-هون، خلال مكالمة أرباح الشركة للنصف الأول من عام 2025، إن كاكاو بنك "يُراجع طرقًا مختلفة مثل الإصدار والحفظ"، ويخطط "للمشاركة النشطة" في "نظام الأصول الرقمية".

وأضاف كوان أن هذه المبادرة تقودها "فرقة عمل العملات المستقرة" التابعة لمجموعة كاكاو، والتي تضم كبار المسؤولين من الشركات التابعة للمجموعة، مثل كاكاو باي.

وتأتي خطوة كاكاو بنك نحو العملات المستقرة عقب انتخاب الرئيس لي جيه-ميونغ في يونيو، والذي دفع بعدة قوانين متعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك مشروع قانون يهدف إلى تقنين العملات المستقرة.

كاكاو بنك يضع الأساس

قدّم كاكاو بنك طلبات لتسجيل علامات تجارية مرتبطة بالعملات المستقرة في 23 يونيو، في نفس اليوم الذي قدم فيه منافسه بنك كوكمن (التابع لمجموعة KB المالية) طلبًا مشابهًا. كما تخطط ثمانية بنوك كورية جنوبية أخرى لإطلاق عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري بحلول عام 2026.

ونُقل عن كوان قوله إن كاكاو بنك يمتلك بالفعل خبرة في الأصول الرقمية، موضحًا أن البنك "أتم بنجاح فتح محافظ، وتبادل أصول"، وشارك في تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي التي أجراها بنك كوريا.

وقال: "خلال السنوات الثلاث الماضية، كنا نصدر حسابات تم التحقق منها بالاسم الحقيقي لمنصات تداول الأصول الافتراضية، وطبقنا تدابير لإدارة المخاطر، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك (KYC) والمراقبة المبنية على مكافحة غسل الأموال (AML)".

يمتلك كاكاو بنك 25.86 مليون مستخدم، أي ما يعادل نحو نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51.7 مليون نسمة، كما يدير أصولًا بقيمة 46.47 مليار دولار أمريكي حتى مارس من هذا العام.

شهدت الأصول المُدارة لدى كاكاو بنك زيادةً مطردة منذ عام ٢٠٢١. المصدر: CompaniesMarketCap

تجاوز عدد مستخدمي منصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية 16 مليون شخص، بعد أن شهد القطاع دفعة قوية بفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 30% من سكان البلاد.

أداء مستقر لسهم كاكاو بنك

بعد أن قدّم كاكاو بنك طلبات العلامات التجارية الخاصة بالعملات المستقرة، ارتفع سعر سهمه إلى 37,000 وون كوري (27 دولارًا) من نحو 30,400 وون (22.60 دولارًا)، محققًا زيادة بنسبة 19.3%.

ومع ذلك، لم يشهد السهم سوى مكاسب طفيفة يوم الأربعاء بعد الإعلان عن التحديث الأخير لخطط البنك في العملات المستقرة، حيث ارتفع إلى ذروة بلغت 20.10 دولارًا خلال جلسة التداول، قبل أن يتراجع إلى 19.43 دولارًا عند الإغلاق.

وفي جلسة التداول الأحدث يوم الخميس، سجل السهم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.93% ليصل إلى 19.60 دولارًا.

لم يحقق سهم كاكاو بنك أي مكاسب كبيرة منذ الكشف عن الخطوة التالية في خططه الجارية لإطلاق عملة مستقرة. المصدر: Google Finance

كاكاو بنك يعمل منذ عام 2016، وقد تأسس من خلال شراكة بين شركة كوريا إنفستمنت هولدينغز وكاكاو كوربوريشن.

الاهتمام العالمي باستخدام العملات المستقرة يتزايد

تُظهر شركات كبرى ودول اهتمامًا متزايدًا باستخدام العملات المستقرة.

ففي تقرير صدر في 14 مايو عن منصة Fireblocks المتخصصة في الأصول الرقمية المؤسسية، تبين أن 90% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع تدرس استخدام العملات المستقرة في عملياتها.

وفي أبريل، اقترح مسؤول في وزارة المالية الروسية خطة لتطوير عملة مستقرة وطنية، بينما تعاونت ثلاث مؤسسات كبرى في أبو ظبي لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم خلال الشهر نفسه.