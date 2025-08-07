Parataxis تتحول إلى شركة عامة عبر اندماج SPAC بقيمة 640 مليون دولار مع SilverBox

تام شمس - الخميس 7 أغسطس 2025 02:58 مساءً - أعلنت شركة Parataxis لإدارة استثمارات الأصول الرقمية عن نيتها التحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، لتنضم إلى قائمة متزايدة من شركات الكريبتو التي تسلك هذا المسار.

وذكرت Parataxis يوم الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق اندماج مع شركة "SilverBox IV"، وهي SPAC مدعومة من جهة تابعة لشركة SilverBox، في صفقة قد توفر ما يصل إلى 640 مليون دولار من العائدات الإجمالية لتمويل استراتيجية خزانة بيتكوين (BTC).

وبعد إتمام الصفقة، سيتم إطلاق اسم Parataxis Holdings على الكيان المندمج، الذي سيسعى للإدراج في بورصة نيويورك تحت رمز التداول "PRTX"، بقيمة سوقية متوقعة تصل إلى 800 مليون دولار على أساس سعر 10 دولارات للسهم.

وقد طُرحت الصفقة لأول مرة في يونيو، وتشمل 240 مليون دولار من الاندماج و400 مليون دولار إضافية من خلال خط ائتمان، مع جمع 31 مليون دولار فوريًا لشراء البيتكوين.

التوسع في كوريا الجنوبية

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باراتاكسيس، إدوارد تشين، إن هذه الصفقة تعني أن شركته ستكون "مُموَّلة بشكل كافٍ لتنفيذ استراتيجية خزانة بيتكوين في الولايات المتحدة، مدعومة بإمكانيات توليد العوائد التي توفرها شركة إدارة أصول مؤسساتية."

كما تخطط الشركة لتأسيس وتوسيع موطئ قدم ناجح لها في كوريا الجنوبية، من خلال تقديم استراتيجيات عوائد بيتكوين مشابهة للمستثمرين هناك.

وقد أنشأت الشركة بالفعل فرعًا باسم "باراتاكسيس كوريا" من خلال استثمار في شركة "بريدج بيوثيرابيوتكس"، التي ارتفع سعر سهمها بنحو 4.5 أضعاف منذ إعلان الصفقة في يونيو.

عام الطروحات العامة في الكريبتو

تأتي هذه الخطوة في سياق موجة من الشركات البارزة في مجال الكريبتو التي قررت الدخول إلى الأسواق العامة عبر طروحات مباشرة أو من خلال اندماج SPAC.

فقد طرحت شركة Circle Internet Group، المصدّرة لعملة USDC المستقرة، أسهمها للاكتتاب العام في يونيو، وارتفعت أسهمها بنسبة 420% من سعر الاكتتاب البالغ 31 دولارًا.

كما ظهرت شركة SPAC التابعة لأنطوني بومبليانو، ProCap Acquisition Corp في بورصة ناسداك يوم 20 مايو، بينما تقدمت شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale بطلب إدراج عام في يوليو.

مكاسب محدودة لـSilverBox

سجلت أسهم "SilverBox كورب IV" مكاسب طفيفة هذا العام، حيث تراجعت من أعلى مستوى لها عند 11.20 دولارًا في يونيو، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 5% فقط منذ بداية العام.

سعر SBXD حتى تاريخه. المصدر: Google Finance

وكانت معظم مكاسب الشركة هذا العام قد تحققت بعد إعلانها الأولي عن نيتها إدراج Parataxis. وأغلقت تعاملات الأربعاء عند 10.60 دولارات، مع ارتفاع طفيف بنسبة 1.7% بعد الإغلاق ليصل السعر إلى 10.78 دولارات.