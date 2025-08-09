بلاك روك تستبعد صناديق XRP وSOL رغم انتهاء قضية شركة الريبل مع هيئة SEC

رغم إغلاق ملف النزاع القضائي بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أكدت بلاك روك أنها لا تخطط حاليا لإطلاق صناديق مؤشرات متداولة (ETF) فورية لعملتي XRP أو سولانا.

المتحدث باسم الشركة أوضح أن هذه الأصول ليست ضمن استراتيجيات بلاك روك في الوقت الراهن، رغم توقعات محللين، مثل “نيت جيراسي” رئيس “ETF Store”، بأن دخول الشركة إلى سوق صناديق XRP سيكون مسألة وقت بعد انتهاء إجراءات الاستئناف.

Yes, I think BlackRock was waiting to see this before filing for iShares XRP ETF…



I’ll own it if I’m wrong.



IMO, makes *zero* sense for them to ignore crypto assets beyond btc & eth.



Otherwise, they’re basically saying btc & eth are only ones that will ever have value. Bold. pic.twitter.com/FtBqMRFpOl — Nate Geraci (@NateGeraci) August 8, 2025

بينما يرى “إريك بالتشوناس”، محلل صناديق المؤشرات المتداولة في بلومبرغ أن الشركة راضية بصندوقيها المرتبطين بالبيتكوين والإيثيريوم حاليا، مشيرا إلى أن التوسع نحو أصول أخرى قد لا يحقق نفس العوائد.

من جهته، كشف “روبرت ميتشنيك”، رئيس الأصول الرقمية في بلاك روك، أن الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة لغير البيتكوين والإيثيريوم ضئيل جدا، بينما شددت “سامارا كوهين”، كبيرة مسؤولي الاستثمار بالشركة، على أن المعايير الحالية تلبيها فقط العملتان الأكبر في السوق، وأن التوسع نحو أصول أخرى قد يحتاج وقتا أطول.

