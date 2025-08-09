الايثيريوم يتفوق على البيتكوين: نصف مليار دولار خسائر للمضاربين على المكشوف في ظرف أسبوع

شهد سعر الإيثيريوم (ETH) ارتفاع حاد بنسبة 50% خلال 30 يوم، ما فاجأ المتداولين على المكشوف وأدى إلى خسائر تجاوزت نصف مليار دولار في ظرف أسبوع واحد.

وفقا لبيانات “CoinGlass”، تكبد المتداولون المراهنون على انخفاض سعر ETH خسائر تفوق 355 مليون دولار خلال ثلاث جلسات فقط، مع تجاوز السعر حاجز 4000 دولار لأول مرة في 2025.

holy shit ETH just flipped BTC on year to date 😅. only 1 red left to flip (1 year) until ETH has outperformed BTC on all time periods on tradingview https://t.co/NQViTQAeVl pic.twitter.com/v7tgjV9Z7I — brantly.eth (@BrantlyMillegan) August 9, 2025

في المقابل، تعرضت مراكز الشراء لضغوط أيضا، إذ خسر المتداولون 326 مليون دولار في يوم واحد (1 أغسطس) نتيجة تراجع السوق إثر الجدل حول الرسوم الجمركية الأمريكية.

بالمقارنة، بلغت خسائر المتشائمين والمراهنين على تراجع سعر البيتكوين (BTC) 112 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها بفضل استقرار نسبي في السعر.

شهدت صناديق الايثيريوم المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات قوية، حيث سجلت هذه الصناديق 462 مليون دولار في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الأصول المُدارة إلى 23.3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الشهر الماضي.

استحوذت منتجات “Fidelity” و”BlackRock” على 82.6% من هذه التدفقات.

على صعيد الأداء، بدأ الإيثيريوم يتفوق على البيتكوين في معظم الأطر الزمنية، بعد أن كان ضعيف أمامها في الأشهر السابقة، إذ ارتفع زوج ETH/BTC في سبع فترات زمنية من أصل ثماني على “TradingView”.

وفي وقت النشر، يحاول سعر الايثيريوم الحفاظ على مستوى 4,200 دولار، بعد مكاسب يومية بلغت 8%.

