شركة مرتبطة بترامب الابن تجمع 50 مليون دولار للاستثمار في العملات المشفرة والتعدين وسط ارتفاعات جديدة للبيتكوين

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 08:56 مساءً - أعلنت شركة Thumzup Media Corporation، وهي شركة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى شراء العملات المشفرة، عن خطط لزيادة حيازاتها من العملات المشفرة والدخول في مجال تعدين العملات الرقمية بعد جمع 50 مليون دولار من المستثمرين.

وقالت الشركة، يوم الأربعاء، إنها ستوسع استراتيجيتها المرتبطة بالعملات المشفرة "لتشمل التعدين واسع النطاق للعملات المشفرة والاستثمارات المستهدفة في تقنيات البلوكشين".

وأشارت إلى أنها ستستخدم جزءًا من الـ 50 مليون دولار التي جمعتها من عرض أسهم بسعر 10 دولارات للسهم يوم الثلاثاء لشراء "بنية تحتية متطورة لتعدين العملات المشفرة"، مضيفة أنها تتواصل مع مزودي تقنيات التعدين من أجل "تسريع عملية الإنشاء".

وتحتفظ الشركة حاليًا بـ 19.1 بيتكوين (BTC) بعد أن اشترتها لأول مرة في يناير الماضي، لتنضم بذلك إلى اتجاه متزايد بين الشركات العامة التي تقتني العملات المشفرة على أمل رفع سعر أسهمها.

وكان دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اشترى 350,000 سهم من الشركة بقيمة تقارب 3.3 مليون دولار، وفقًا لإيداع تنظيمي في أوائل يوليو، ما يعزز انخراط عائلة ترامب الكبير بالفعل في صناعة العملات المشفرة.

البيتكوين تسجل ذروة جديدة مع اقترابها من 125 ألف دولار

تأتي خطط شراء Thumzup في وقت صعدت فيه بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 124,000 دولار، مع آمال المتداولين بأن تخترق حاجز 125,000 دولار.

وسجلت بيتكوين ذروة تاريخية بلغت 124,128 دولارًا قبل الساعة 12:40 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد يوم الخميس، وفقًا لبيانات CoinGecko، قبل أن تتراجع إلى 123,683 دولارًا، بزيادة 3.6% خلال 24 ساعة.

وكانت الشركة قد أعلنت في أوائل يوليو أنها تخطط، إلى جانب البيتكوين، لشراء عملات دوجكوين (DOGE) ولايتكوين (LITE) وسولانا (SOL) وXRP وإيثريوم (ETH) وUSDC، مع موافقة مجلس إدارتها لاحقًا على رفع الحد الأقصى لحيازاتها إلى 250 مليون دولار من العملات المشفرة.

ارتفاع أسهم Thumzup بعد الإغلاق

سجلت أسهم Thumzup المرمز (TZUP) ارتفاعًا بنسبة 7.62% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء إلى 10.87 دولار، بعد أن أغلقت جلسة التداول بخسارة قاربت 1.1%.

ارتفعت أسهم شركة Thumzup بعد إغلاق جلسة التداول يوم الأربعاء. المصدر: Google Finance

وقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 194.5% منذ بداية العام، وكان آخر أعلى مستوى قياسي لها قد سُجِّل يوم الجمعة عند 15.46 دولار.

ومع ذلك، هبط سعر سهمها بنحو 33% إلى 10.40 دولار عند افتتاح جلسة الإثنين بعد إعلانها عن طرح عام لأسهم ممتازة قابلة للتحويل بدون حقوق تصويت، قبل أن تعدل القرار لاحقًا.

مجموعة H100 السويدية تزيد حيازاتها من البيتكوين

واصلت شركات الخزائن الاستثمارية في العملات المشفرة شراء الأصول الرقمية رغم ارتفاع أسعارها.

وقالت شركة H100 Group، وهي شركة تكنولوجيا صحية مقرها ستوكهولم، يوم الأربعاء إنها اشترت 45.8 بيتكوين، لترفع إجمالي حيازاتها إلى 809.1 بيتكوين.

وأضافت الشركة أنها أنفقت في المتوسط أقل من 1.14 مليون كرونة سويدية (119,090 دولارًا) لكل بيتكوين، بإجمالي تكلفة بلغ 5.47 مليون دولار.

وبذلك، أصبحت H100 في المرتبة الـ 42 عالميًا بين الشركات العامة من حيث حجم حيازات البيتكوين، وفي المركز الرابع أوروبيًا، بعد شركة Bitcoin Group SE الألمانية التي تتصدر بـ 3,605 بيتكوين، وفقًا لبيانات BitcoinTreasuries.NET.