كوين بيس تتوقع تضخم في سوق العملات المستقرة وأن تصل قيمتها لـ 1.2 تريليون دولار بحلول 2028

كوين بيس تتوقع تضخم في سوق العملات المستقرة إلى 1.2 تريليون دولار بحلول 2028

توقعت كوين بيس، في تغريدة حديثة، أن تصل القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028، مدفوعة بتبني متزايد مدعوم بسياسات تنظيمية واضحة.

أشارت كوين بيس إلى أن هذا التقدير يستند إلى نموذج واقعي يتماشى مع أسعار الفائدة الحالية.

Stablecoin market cap could reach $1.2T by 2028.



We believe this estimate doesn't require excessive or permanent rate disruptions, but gradual, policy-driven adoption that compounds over time.



More insights on stablecoin growth in our Research Team’s Market Intelligence report… pic.twitter.com/VPfe6m4wH2 — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) August 22, 2025

وفقا لتحليل كوين بيس، فإن هذا النمو سيتطلب امتصاص ما يُعادل 925 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، بمعدل يقارب 5.3 مليار دولار أسبوعيا على مدى 40 شهر.

ترى كوين بيس أن تشريعات مثل قانون “GENIUS” ستُساهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز بنية السوق، إلى جانب عوامل حاسمة مثل كفاءة البنية التحتية، وانتشار شبكات التوزيع، وتوسّع دور اللاعبين الكبار في السوق.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية لأبرز العملات المستقرة نحو 287.56 مليار دولار، بحسب بيانات CoinMarketCap.

في تطور لافت، أعلنت Bullish عن تحقيقها 1.15 مليار دولار من إيرادات الطرح العام الأولي باستخدام العملات المستقرة، في خطوة تاريخية لسوق الولايات المتحدة.

وقد تولّت كوين بيس حفظ هذه العائدات التي تم تسوية معظمها عبر USDC، إضافة إلى EURC وPYUSD وRLUSD.

وفي سياق دعم سوق العملات المستقرة، أدرجت كوين بيس مؤخرا عملة USD1 الصادرة عن “World Liberty Financial”، وأتاحت التداول بها عبر منصتها وتطبيقاتها.

